Parcheggio selvaggio, traffico in tilt 

Il suono dei clacson è all’ordine del giorno, così come lo scambio di parole pesanti tra un automobilista e l’altro. Sono scene di vita quotidiana ai giardinetti di via del Redentore.

Il traffico è più intenso quando la gente va a lavorare o accompagna i figli a scuola, e quando rientra a casa all’ora di pranzo. A dividere le due opposte corsie ci sono i giardinetti. In quella che porta in via Giulio Cesare le strisce bianche sono su ambo i lati della carreggiata. Ma non tutti parcheggiano come si deve. Ed è il caos: «A molti non interessa se la propria auto esce un po’ fuori dalla striscia, tanti come me fanno fatica a transitare».

L’incidente

La scena più emblematica Lecca sostiene di averla vista due settimane fa: un automobilista ha involontariamente graffiato la parte davanti di una macchina che spuntava fuori dallo stallo: «Dentro c’era il proprietario, che gliene ha dette di tutti i colori. Lui ha replicato altrettanto pesantemente. E nel mentre le auto incolonnate suonavano intimandogli di lasciar stare».

A suo avviso, il problema potrebbe essere risolto decentrando i parcheggi: «C’è carenza in altre zone e ce ne sono troppi qui. Andrebbe eliminata la fila che costeggia i giardinetti. Ci sarebbe più spazio». Per Paolo Argiolas, abitante di via Sant’Ambrogio, gli stalli lato giardinetti andrebbero messi a pagamento: «Sarebbe opportuno disegnarvi le strisce blu, così si disincentiverebbe la gente a parcheggiare lì e magari cercare posto altrove, facendo qualche passo in più, visto che molti preferiscono lasciare l’auto davanti al negozio dove devono andare a fare acquisti».