Parcheggio selvaggio, strade a rischio 

A Quartucciu immettersi in auto da via Marrubiu in via Mandas è diventata ormai un’impresa. Ci sono infatti auto parcheggiate tutto il giorno e tutta la notte a ridosso dello stop che impediscono la visuale e spesso sono causa di incidenti, ma comunque creano quotidianamente situazioni di pericolo. Nelle strade perpendicolari a via Salvo D’Acquisto, dove inoltre si sfreccia a tutta velocità letteralmente “bruciando” gli stop, la situazione è la stessa: le auto vengono parcheggiate sotto casa al confine con gli incroci, limitando di fatto la visuale a chi cerca di entrare in via Salvo D’Acquisto. Non va meglio in altre strade cittadine, dove spesso viene contestata dagli stessi quartuccesi la poca presenza in strada della polizia locale a dirigere il traffico o a multare chi non rispetta le basilari regole del codice della strada.

