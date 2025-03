«Parcheggio selvaggio nelle Ztl» 

«Per combattere gli abusi nelle Ztl e nelle zone pedonali non ci sono alternative alle telecamere in uscita e ai controlli della Polizia locale». Chi abita nei quartieri del centro storico parla di giungla, terra di nessuno, regno dell’anarchia, rivendicando il diritto di essere tutelati dall’assalto delle auto dei non residenti che occupano i pochi parcheggi disponibili. Una battaglia che i comitati combattono da anni e che domani potrebbe segnare un momento focale con l’incontro in programma con la Commissione comunale della mobilità che sta elaborando il nuovo regolamento per l’accesso nelle Zone a traffico limitato.

Pochi controlli

«Il nostro quartiere è abbandonato», premette Sandra Orrù, portavoce del comitato “Apriamo le finestre alla Marina”. «Ragazzini ubriachi, risse, Ztl e isole pedonali violate, da noi da noi pedonalizzazione significa tavolizzazione , dalle 11 del mattino a tarda sera, sedie e tavolini prendono il posto delle auto». Cosa chiederete nell’incontro di domani? «Vogliamo più controlli da parte della Polizia locale, l’installazione di telecamere anche in uscita e divieto di sosta giorno e notte per chi non è residente». I più furbi sanno come farla franca. «Via Cavour prima era percorribile solo per uscire dal rione, ora è il contrario. Si sono dimenticati di orientare i sistemi di verifica delle targhe dei residenti nel senso di circolazione giusto, così in molti entrano e parcheggiano indisturbati. Vorremmo anche un confronto più costante con il Comune».

Regole uguali per tutti

Adolfo Costa è il rappresentante di chi vive a Stampace. «Il nostro è il più grande quartiere del centro storico e chiediamo più attenzione, uniformando le due zone Stampace alto e Stampace basso che dividono il rione e sono regolamentate come aree distinte, generando confusione tra i cittadini e rendendo l’accesso più complesso». Qual è la vostra ricetta per la viabilità nel cuore cittadino? «Tutte le Ztl devono avere lo stesso orario e le stesse regole. Inoltre, chiediamo telecamere anche in uscita, sarebbero un ottimo deterrente contro i delinquenti. Siamo l’unico quartiere del Centro Storico – continua il rappresentante dei residenti – sprovvisto di apparecchiature elettroniche per il controllo degli accessi (telecamere, lettura targhe, segnaletica elettronica). Ciò facilita gli ingressi abusivi».

Telecamere inutili

Il quartiere di Villanova è l’unico dei quattro ad avere le telecamere funzionanti ma che, per un difetto nel regolamento, non possono sanzionare gli automobilisti che compiono infrazioni. Non è l’unico dispositivo di controllo inutile: in piazza San Domenico, all’incrocio con via XXIV Maggio, i dissuasori che dovrebbero impedire l’accesso all’area pedonale sono fuori uso da anni. «Il problema di fondo sono i pochi spazi per la sosta», afferma Carlo Macciò, esponente degli abitanti. «Per questo vorremmo ragionare con il Comune dei “vuoti urbani”, aree inutilizzate che, trovando un accordo con i proprietari, potrebbero essere trasformate in parcheggi».

Novità in arrivo

L’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis fa il punto della situazione. «Con parte dell'ultima fornitura, stiamo già procedendo a installare telecamere in uscita dalle Ztl in via Cavour, nelle uscite della Totte dell'Elefante e della Porta dei Leoni. La commissione competente è attualmente al lavoro sull'esame del regolamento, con le modifiche proposte dall'assessorato, anche per implementare i controlli del quartiere Villanova. Le nuove telecamere installate nei varchi dei quartieri Marina e Castello, stanno funzionando correttamente, consentendo di sanzionare gli automobilisti che non rispettano le Ztl. In futuro – conclude l’assessore – prevediamo di acquistare nuove telecamere per monitorare anche i varchi in uscita».

