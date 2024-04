Parcheggio selvaggio nelle piste ciclabili 

«Qui la pista ciclabile ormai viene utilizzata sempre come parcheggio, mattina e sera». La lamentela è ricorrente, la sosta selvaggia pure. Sempre nel percorso dedicato alle biciclette lungo via Trieste, nel centro di Selargius.

«Pochi giorni fa ho visto un ciclista che passava qui, a causa di due auto in sosta ha dovuto deviare per proseguire nella strada dove transitano i veicoli e per poco non lo travolgevano», racconta Giulia Pisu. «Serve la presenza dei vigili urbani, si sa che la situazione è così ogni giorno, e magari dopo le multe le persone iniziano a capire che le regole vanno rispettate». Situazione che si presenta anche nella pista ciclabile di via Parigi: qui la sosta selvaggia si verifica solitamente la mattina, nelle ore di ingresso e uscita da scuola, nonostante ci sia disponibile il mega parcheggio dello stadio Generale Porcu a pochi metri di distanza.

RIPRODUZIONE RISERVATA