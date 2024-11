Parcheggio selvaggio  nell’area pedonalizzata «Mancano i controlli» 

“Non si dovrebbe ma si fa”, è una piccola scritta su un muro di vico san Giovanni, a Villanova, che ben sintetizza le problematiche di parcheggio selvaggio con cui il quartiere storico si trova a fare i conti.

Tra i furbetti che non rispettano la ztl e la scarsità di stalli per residenti, non si contano i parcheggi in divieto di sosta, anche nell’area pedonalizzata. A farne le spese, in particolare, è piazza San Domenico, spesso invasa da auto che si trattengono ben oltre la mezzora consentita per il carico e scarico. «Il disordine in questa piazza regna a tutte le ore», spiega Ruggero Mameli, titolare del Guzman Gallery Art & Drink. «Una delle piazze più pittoresche di Cagliari, rovinata dalla maleducazione». Gli fa eco Valentina Sanna, che nella piazza ci risiede.

«Il nostro quartiere è diventato terra di nessuno. Le regole non vengono rispettate e mancano i controlli, così le persone si sentono autorizzate a trasgredire», afferma. «Capisco la frustrazione di parcheggiare lontano, ma la piazza è pensata per essere vissuta dai cittadini, non occupata dalle macchine».

Poche multe

Il fenomeno riguarda però l’intero rione. «Nell’area pedonale si trovano auto parcheggiate per intere giornate, le multe sono episodiche, e molti credono sia un loro diritto parcheggiare sotto casa», sono le parole di Giuseppe Carta, titolare di Bottega Mesu e membro dell’associazione Laboratorio Villanova. «È così pieno di macchine che diventa difficile per chi ha un’attività anche fare operazioni di carico e scarico. Oltretutto molte auto parcheggiate sono sprovviste di pass residenti, e non potrebbero entrare nel quartiere». Abita in via Giardini e conosce bene la situazione anche la musicista Rossella Faa. «C’è un tale malcostume che la gente si lascia prendere la mano, non è questione di mandare i vigili e far mettere le multe, ma di maleducazione. Però una domanda va posta, dove le mettiamo le macchine?».

Telecamere inefficaci

«Il parcheggio abusivo è un problema connesso al fatto che i pochi parcheggi dei residenti sono spesso occupati da chi non ne ha diritto», spiega Carlo Macciò, vicepresidente dell’associazione Vivere a Villanova. «Nonostante i varchi siano attivi continuiamo a scontare il problema delle telecamere che non sanzionano, e i controlli sono pochi». L’associazione auspica quindi un incontro con la Giunta. «Occorre creare i presupposti per trovare appositi spazi per collocare le auto, senza demonizzazioni».

