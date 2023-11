Parcheggio selvaggio e incivilità diffusa: Villanova chiede aiuto 

«Ridateci la nostra Villanova». È l’appello dei cittadini che popolano il rione storico, meta di turisti che ne fotografano gli scorci, vere e proprie cartoline. I problemi sono aumentati. Uno riguarda la viabilità. I varchi Ztl sulla carta sono attivi, ma nella realtà è come se non lo fossero perché i pannelli luminosi che devono segnalarli sono spenti, stessa cosa le telecamere. Di conseguenza gli automobilisti senza pass residenti, pensano di poter transitare a qualsiasi ora del giorno e della notte.

«Se non c’è un segnale che evidenzi che il varco è attivo, chiunque entra», dice Erika Fiori, abitante di via San Giovanni. «E così ormai non si trova più parcheggio. Tocca girare a lungo prima che se ne liberi uno. Accade anche di notte, quando in passato invece si trovava subito», lamenta la donna. Nella zona ci sono vari locali e gli avventori lasciano l'auto dove trovano posto, indipendentemente se hanno il pass o meno. I cartelli di divieto di sosta ci sono, ma non vengono fatti rispettare, sostengono i residenti. «Quando capita che passa la polizia municipale, capita anche che alcuni vengano sanzionati», ammette Monica Salis, che abita in via San Giacomo, «altrimenti siamo noi a chiamare i vigili».

C’è chi dice di essere entrato e non aver mai ricevuto una multa nell’ultimo anno e mezzo. La carenza dei parcheggi è sentita anche da chi è residente ma non ha il pass. «Trovare posto di giorno è sempre stato difficile, ora lo è anche di notte: prima in piazza Irpinia, piazza Kennedy, via Piemonte, via Liguria, piazza Salento e via La Vega, lo trovavo subito, adesso se sono fortunato lo becco più lontano, perdendo tempo e sprecando benzina», dice Riccardo Montixi, abitante di via Giardini». Le soste selvagge sono all'ordine del giorno. Il bus 7 del Ctm spesso fatica a fare manovra per via di auto messe male. Alcuni sostano in aree pedonali (come piazza San Domenico), e in vicoli stretti rendendo impossibile il transito dei veicoli. E poi ci sono le strade sporche: sempre più incivili non raccolgono le deiezioni canine, «il servizio di pulizia è raro, perciò camminando si sente l’odore dell’urina dei cani», lamenta Nicola Loi di via Piccioni. «Pare che il nostro sarà l'ultimo dei rioni storici dove saranno riattivate le telecamere (forse a dicembre)», dice Carlo Macciò, vicepresidente di "Vivere a Villanova”. «La diffida inviata al Comune con altre associazioni di quartiere (Castello e Marina) sui tanti problemi, non ha avuto risposta. Valuteremo il da farsi».

RIPRODUZIONE RISERVATA