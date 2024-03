Parcheggio selvaggio e folli corse  

Non bastavano le corse folli lungo la strettissima strada. Adesso in via Garibaldi, arteria di collegamento tra il centro storico e viale Colombo, si parcheggia anche in mezzo alla strada.

Incuranti dei problemi che creano in una via già teatro di numerosi incidenti stradali, alcuni automobilisti non si fanno alcuno scrupolo a ostacolare la circolazione impedendo anche il passaggio già difficoltoso dei pedoni.

A niente sono servite proteste e petizioni per sistemare gli attraversamenti pedonali rialzati, inoltre il limite di velocità a 30 chilometri orari e il divieto di accesso ai camion, posti all’inizio della strada, non vengono rispettati.Anzi, si continua a correre con le auto che spesso finiscono contro quelle in sosta, mentre i mezzi pesanti non solo passano ma a volte danneggiano anche i balconi. Tutto in una via in cui c’è una scuola frequentata da decine di bambini e genitori oltre a diverse attività commerciali.

