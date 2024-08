Parcheggio selvaggio a Cala Sinzias 

Una strada che conduce alla spiaggia di Cala Sinzias (con relativo parcheggio) dove è vietato il transito tranne ai disabili (con tanto di cartello in bella vista). Ed invece da alcune settimane ci passano tutti o quasi, parcheggiano (gratis, in quasi tutta la zona si paga dieci euro al giorno) e si godono il mare. A denunciare la situazione gli stessi disabili: pochi giorni fa, uno di loro non ha trovato spazio per parcheggiare e sono volate parole grosse. I controlli da parte dei vigili, sempre secondo i frequentatori abituali, sarebbero molto sporadici a differenza di altre zone (a Cala Pira invece sono giornalieri). La strada, sterrata, è quella che passa di fianco alle strutture turistiche del Limone Beach e del Garden Beach. Sulla spiaggia c’è anche un chiosco con stabilimento balneare e mini parcheggio riservato ai dipendenti. Il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni assicura che i controlli, sempre in base alle disponibilità di uomini e mezzi, saranno intensificati: «Non è di certo concepibile - spiega - che ci delle persone che sfruttino degli spazi riservati ai disabili. Purtroppo i vigili che abbiamo a disposizione sono pochi per un controllo a tappeto del territorio in pieno agosto. Siamo presi d’assalto dai turisti e questo, se da una parte ci sta bene, dall’altra ci mette un po’ in difficoltà. In ogni caso su quella strada chiederò un potenziamento dei controlli».

