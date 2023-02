Parcheggio per disabili: «Ripristinato solo dopo le proteste» 

«Il parcheggio per disabili in via San Lorenzo è stato ripristinato solo dopo i reclami». La sezione sarda dell’associazione Luca Coscioni interviene sul tema dei parcheggi per auto elettriche realizzati dove prima c’erano quello per disabili e per donne incinta, poi ripristinati poco più dietro.

«C'è una barriera architettonica: un palo proprio a ridosso del parcheggio», dice la presidente regionale dell’associazione Laura Di Napoli. «Le critiche sul non averlo ripristinato subito sono state bollate come “isteriche” dal presidente della commissione Mobilità Saverio De Roma. Non ci stiamo. Siamo sempre attenti alle richieste d'aiuto dei cittadini. È inopportuno che siano state installate prima le colonnine di ricarica rispetto allo stallo». E aggiunge: «Non c'è lo scivolo all'altezza esatta del parcheggio. Occorre applicare bene il Piano d'abbattimento delle barriere architettoniche per evitare disservizi». Da parte sua, De Roma risponde che «lo scivolo c'è a pochissimi metri più avanti, proprio accanto allo stallo. Prima il posto per disabili era più scomodo perché c'era un dislivello di 20 cm in corrispondenza di una pianta che ostacolava il passaggio dell'automobilista disabile». (ste. lap.)

