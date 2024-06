Parcheggio nelle spiagge, da oggi si paga in tutto il litorale 

Da oggi via al parcheggio a pagamento sul litorale gonnesino per le spiagge di Fontanamare, Plag’e Mesu e Sa Punta e S’Arena.

Per il parcheggio si pagherà 3 euro per mezza giornata e 5 euro per tutto il giorno, mentre per i motocicli 1 euro per mezza giornata e 2 per tutto il giorno. Per i residenti c’è anche la possibilità di attivare un pass da 30 euro che copre tutta la stagione estiva, 40 euro per i non residenti proprietari di un immobile a Gonnesa. Da oggi parte anche il servizio di salvamento a mare, finanziato dal Comune e gestito dai volontari della Sosago, con mezzi e bagnini pronti ad intervenire lungo tutto il litorale grazie ad un sistema di centraline di allarme con tre pulsanti per segnalare rischio annegamento, emergenza sanitaria e incendi. Presente nella postazione di Plagemesu anche il medico che potrà garantire un primo intervento nelle emergenze sanitarie.

Parte oggi anche il servizio di Funtanabau nella spiaggia di Fontanamare animal friendly, gestita dall’Happy Paws e pronta ad accogliere gli amici a quattro zampe iscritti all’anagrafe canina e in regola con le vaccinazioni. Infine, distribuiti lungo tutto il litorale, sono stati sistemati i bagni chimici.

