Parcheggio multipiano: lavori e polemiche 

Dopo mesi di paralisi, a Iglesias proseguono spediti gli interventi che consegneranno alla città un parcheggio multipiano gratuito in via Sant’Antonio, ma la sua collocazione e i tempi necessari alla realizzazione scatenano le polemiche dei consiglieri di minoranza: «Una colata di cemento inappropriata in uno scorcio che sfiora il centro matrice», dice Luigi Biggio (FdI). Il progetto del multipiano, precisa invece il sindaco Mauro Usai, è conforme a tutte le autorizzazioni rilasciate in conferenza di servizi: «Prima del nostro intervento – aggiunge – per tanti anni quell’area era invasa dalle sterpaglie e dai rifiuti. Il progetto prevede un’infrastruttura proprio a servizio del centro storico: avrà la funzione di ridurre il traffico e di conseguenza le percentuali di emissioni provenienti dai veicoli».

I disagi dei residenti

Il consigliere d’opposizione di Nuova Iglesias, Antonio Zedde, non entra nel merito della presunta opera fuori contesto ma evidenzia come le criticità della gestione del cantiere abbiano creato dei problemi: «Mi auguro i lavori vengano conclusi a breve. Sono alle porte della città e creano problemi al traffico. Inoltre ci sono delle famiglie che hanno difficoltà a recarsi nelle proprie abitazioni o a uscirne: la strada sterrata che costeggia verso l’alto il cantiere conduce a un condominio e non è di semplice percorrenza».

Imprevisto amianto

I lavori del “parcheggio Porta Sant’Antonio” sono stati finanziati con una cifra vicina a un milione e 600 mila euro, furono consegnati nel giugno del 2022 e la loro fine era prevista per l’aprile del 2023: «Ma durante gli interventi per la rimozione della terra – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Alberto Cacciarru – sono state rivenute delle piccole quantità di amianto derivante di certo dallo sbriciolamento di qualche manufatto in eternit sepolto nell’area da tanto tempo. Si è dovuto così procedere con il campionamento della terra e la caratterizzazione per riottenere le autorizzazioni per la ripresa del cantiere. Nel giro di qualche mese la città potrà disporre di un’opera strategica a due piani, con dei posteggi gratuiti che alleggeriranno il traffico in centro».

«Fuori contesto»

«Sono a favore delle opere pubbliche che mettono a disposizione dei servizi per i cittadini», dichiara il consigliere Luigi Biggio: «Però questa struttura è incastonata in uno scorcio storico, immerso in un polmone verde, all’ingresso delle mura pisane. Avrei optato per un progetto meno impattante, perché questo è completamente fuori contesto».

