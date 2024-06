Parcheggio multipiano e pista ciclopedonale pronti entro fine mese 

Entro la fine del mese Iglesias potrà disporre del parcheggio multipiano di via Sant’Antonio, infrastruttura attesa da tempo che consentirà di alleggerire il traffico all’interno del centro storico. «Nei giorni scorsi – comunica l’assessore con delega ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru – si è cominciato a tracciare la segnaletica nei due piani. Siamo alle battute finali. Prima della fine di luglio il parcheggio sarà messo a disposizione e usufruibile». Al termine degli interventi l’opera garantirà 80 nuovi stalli suddivisi su due piani che coprono complessivamente oltre 2 mila metri quadri.

I ritardi nella consegna sono stati dovuti alla presenza di materiale speciale riportato alla luce durante le operazioni di scavo: un contrattempo che ha comportato la paralisi degli interventi e che ha necessitato di un lungo iter per le operazioni di bonifica.

Il parcheggio, costato oltre un milione e mezzo di euro, assieme a quello di via Tangheroni rappresenterà un ulteriore importante spazio gratuito per la sosta dei veicoli.

Nel mese in corso è inoltre in programma la consegna di una seconda infrastruttura: «Fra qualche settimana – spiega Alberto Cacciarru – la pista ciclopedonale che da via Borsellino conduce alla cittadella sportiva Cavalier San Filippo sarà pronta». Finanziato per una cifra vicina ai 700 mila euro, il percorso parte dall’intersezione fra le vie Falcone e Borsellino, attraversa la zona de “La Rosa del Marganai”, s’immette nel viale Villa di Chiesa e si conclude in via Cavalier San Filippo.

