Parcheggio, incompiuta da record 

Doveva essere un parcheggio, è un immondezzaio incustodito. Da quasi trent’anni (il socialista Franco Mura sindaco) il completamento del parcheggio di via Manzoni destinato nelle intenzioni delle varie amministrazioni ad alleggerire il traffico in prossimità di scuole, Asl e del Tribunale, compare e scompare. Il recupero dello spazio di proprietà comunale per cui è nato, parcheggio appunto, figura (anzi rifigura) nel Documento unico di programmazione 2024-’26 dell’amministrazione Sanna.

Eterna incompiuta

Anni fa venne realizzato e pagato lo scheletro in cemento armato e poi nient’altro. Una precaria recinzione e arrivederci. In sede di discussione del Documento il capogruppo di “Oristano più”, Efisio Sanna, ricordava al sindaco Massimiliano Sanna e all’assessore alla Viabilità Ivano Cuccu che più di un anno fa il Consiglio comunale aveva approvato una mozione che impegnava la Giunta a vendere il terreno nello stato in cui si trovava. Gli scritti come le parole però volano: non dovrebbe ma succede. Resta il fatto che ad oggi l’immobile, acquisito dal Comune a compenso delle urbanizzazioni dovute da un privato con destinazione specifica “parcheggio”, rientra a pieno titolo tra le eterne incompiute, per di più senza neppure un’idea di definizione: venderlo o completare il parcheggio? Tutto da vedere, per ora quell’angolo di via Manzoni non è un belvedere.

Il dubbio

Tornando ai “tempi moderni” la Giunta di Andrea Lutzu l’aveva inserito nel Piano 2020 delle opere pubbliche con una previsione di spesa di 200mila euro da reperire attraverso gli introiti delle monetizzazioni, quindi sempre che il denaro arrivasse nelle casse comunali. Un’ipotesi che non aveva convinto i consiglieri del Pd (Efisio Sanna, Maria Obinu e l’indipendente Francesco Federico) che in una mozione del marzo 2021 chiedevano la vendita del locale. I tre dell’opposizione suggerivano all’ex sindaco e alla Giunta di cui faceva parte come vice l’attuale primo cittadino, Massimiliano Sanna, di rinunciare definitivamente a riaprire il cantiere e di disporre un’indagine di mercato per valutare un frazionamento in stalli per auto e motocicli, fermo restando la vendita al miglior offerente. L’impressione è che dopo decenni ancora non si hanno le idee chiare di cosa fare di un immobile in pieno centro città nato per ospitare auto e cresciuto tra erbacce e rifiuti.

