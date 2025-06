Parcheggio in spiaggia, libero o low cost 

Di salato, nelle spiagge di Olbia, c'è solo il mare: in controtendenza con il caro prezzi dei parcheggi alle spalle di quasi tutti gli arenili galluresi e sardi, sempre più numerosi quelli a pagamento, Olbia offre ancora tanti posti gratuiti. Nei circa 120 chilometri di costa, sono solo quattro le spiagge in cui, per prendere il sole, costa parcheggiare. Poco più di 550 stalli, divisi tra Bados, Le Saline, Rena Bianca e Porto Istana, sono tra i più economici della Gallura: per quest'estate, rimane invariata la tariffa oraria, pari a un euro, per sostare a ridosso delle prime due spiagge, aumenta di cinquanta centesimi quella da sborsare nelle ultime due, rialzo giustificato dalla delibera, approvata in Giunta qualche giorno fa, come una misura per “garantire una maggiore rotazione degli stalli nelle aree a maggior utilizzo”.

Nessuna agevolazione per i residenti, però, come avviene in altri Comuni balneari galluresi, fatta eccezione per chi ha intenzione di trascorrere un'intera giornata a Rena bianca: nella lunga distesa di sabbia finissima alle porte della Costa Smeralda è prevista la tariffa giornaliera di sette euro contro i 2.50 orari.

Le spiagge libere

Rimangono libere le soste nel tratto costiero a sud, da Capo Ceraso a Marina Maria, da Li Cuncheddi a Costa Romantica, e a nord, dai lidi cittadini di Pittulongu a Mare e Rocce, passando per Lo Squalo e il Pellicano, a Razza di Juncu, a Marinella e in tutte le spiagge di Porto Rotondo, dove sono aumentate anche le strisce bianche. Un mare di strisce blu, invece, all'ingresso nord della città, per disciplinare la permanenza indiscriminata dei camper in aree pubbliche e luoghi di pregio naturalistico, soprattutto nei retro spiaggia. Sempre più consistente il turismo itinerante in città e che posteggia senza autorizzazione, contro la sosta selvaggia di caravan e roulotte, l'amministrazione comunale ha allestito un parcheggio dedicato, a pagamento. Sessanta stalli per limitare l'impatto sul decoro urbano, sulla gestione dei rifiuti, spesso abbandonati sulle litoranee, e sulla viabilità, nei pressi del parcheggio (che non è un'area attrezzata), a breve sarà disponibile una fermata di bus per agevolare gli spostamenti verso il centro città e le sue spiagge. Per le aree attrezzate bisogna aspettare il Piano urbanistico comunale.

