«Parcheggio disabili con gradino, serve uno scivolo» 

Polemiche su un parcheggio per disabili realizzato giorni fa in via Virginia sulla piazzetta. Per alcuni residenti, paradossalmente, si è trasformato in una barriera architettonica. «Chi ha difficoltà motorie come fa a salirci?», si chiede Efisio Marongiu, un residente di una via limitrofa, «sembra che ci sia uno scivolo invece non lo è perché gli scivoli per disabili sono diversi. Qui si tratta di un gradino ribassato ma pur sempre di gradino si tratta».

Teresa Cherchi abita proprio in via Virginia, ha un parente in carrozzina che viene a trovarla spesso: «Prima doveva cercare un parcheggio per disabili che fosse libero ma lo trovava un po’ distante da dove abito. Ora che c’è anche nella nostra via però non è molto agevole. Scendere dall’auto non è comodo perché la parte del guidatore è vicino al perimetro di un’aiuola e c’è poco spazio per muoversi, soprattutto con la sedia a rotelle che rischia di ribaltarsi perché non c’è uno scivolo vero e proprio». Secondo Marongiu e Cherchi, lo stallo andrebbe tracciato in un punto pianeggiante della carreggiata. «Peraltro quello che hanno appena realizzato è a spina di pesce, non certo l’ideale per un disabile», aggiunge Cherchi, «nel mentre si potrebbe almeno fare uno scivolo lì dove è stato creato questo parcheggio».

