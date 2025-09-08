Parcheggio di scambio nell’ex distributore, c’è l’ok all’acquisizione 

Prosegue l’iter per l’acquisizione dell’area di via Primo Maggio, un tempo stazione di servizio a Selargius, destinata a diventare un parcheggio di scambio all’ingresso della città. Nei giorni scorsi si è chiusa la conferenza di servizi, conclusa positivamente come riporta il verbale finale dove sono contenuti i pareri e i nulla osta di tutti gli enti interessati: la Città metropolitana, l’Arpa Sardegna, l’assessorato regionale all’Ambiente e la Asl di Cagliari.

L’acquisto del terreno, di proprietà di Eni che nei mesi scorsi si è occupata di bonificare l’area che per anni ha ospitato un distributore di carburante, è stato annunciato da tempo dai vertici del Comune, pianificato per realizzare in quello spazio un parcheggio con 40 posti auto. Un intervento inserito nel più ampio progetto di riqualificazione e sistemazione di Is Pontis Paris, insieme ai Comuni di Cagliari, Quartu e Quartucciu, che il Comune intende realizzare con i 4 milioni chiesti alla Regione. Un tesoretto sul quale ancora sia attende un sì definitivo per poter procedere con il progetto esecutivo degli interventi previsti nel versante selargino. Nel frattempo si lavora per avere altri finanziamenti dedicati al parcheggio pubblico riservato per gli automobilisti di passaggio, ma anche per i residenti della borgata Santa Lucia.

«Un’opera che ricade nel nostro territorio e che quindi necessita di risorse a parte che contiamo di avere partecipando ad altri bandi», spiega il sindaco Gigi Concu. Un’area per la sosta attesa in città dove, oltre quelle di via Tazzoli e piazza Martiri di Buggerru, gli spazi dove parcheggiare scarseggiano.

RIPRODUZIONE RISERVATA