Parcheggio cancellato, l’opposizione: «Soldi buttati» 

«Hanno messo la verità sotto tanti metri di propaganda, ed è riaffiorata. L’eredità di Zedda? Zero progetti, Tari più alta, Arena grandi eventi senza eventi e risarcimento per il blocco del parcheggio sotterraneo di via Roma. Se volevano essere sicuri che a Cagliari non si facesse più nulla, ora abbiamo le persone giuste alla guida della città». Così tuonò Alessandro Serra, ex consigliere comunale e attuale segretario cittadino di Forza Italia. E lo stesso sindaco, presumibilmente, dall’opposizione di centrodestra non si aspettava di meno dopo la sentenza che condanna il Comune a risarcire, con un milione di euro, il consorzio di imprese “Ciro Menotti” che aveva vinto l’appalto per realizzare 420 parcheggi interrati nella zona del porto in via Roma. Zedda l’aveva annullato, quell’appalto, nel 2012, quando era al primo mandato. Ora che è al terzo, con il suo staff e gli avvocati del Comune, valuta un eventuale ricorso in Cassazione. La sentenza di secondo grado è già esecutiva: quel milione di euro potrebbe essere richiesto subito dall’impresa che ha vinto il secondo round della causa civile.

La minoranza attacca

Le parole pesanti come pietre arrivate da Serra si sommano a quelle di Giuseppe Farris, consigliere di CiviCA 2024, principale pungolo del sindaco in Consiglio comunale. «Glielo dissi in Aula, a Zedda», riassume ora Farris, «che questa vicenda sarebbe finita molto male, ma non volle ascoltare. La Giunta portò la questione in Consiglio, che non aveva alcun titolo per decidere, ma la deliberazione della Giunta era un atto abnorme dal punto di vista giuridico: era una proposta di delibera politica». E mentre i Riformatori annunciano un’interrogazione a Zedda su quanto è accaduto, affidata al consigliere Raffaele Onnis, Farris (avvocato) avverte: «Se la Cassazione confermerà la sentenza d’appello, ci saranno responsabilità erariali». Un’interrogazione è in arrivo anche da lui: vuole sapere dal sindaco se intende ricorrere in Cassazione, ricordando che l’Università era dapprima contraria all’opera pubblica, salvo poi cambiare parere nella legislatura successiva.

«La maggioranza rifletta»

Non è entusiasta, dopo la sentenza che condanna il Comune a versare un milione di euro al consorzio di imprese, nemmeno Pierluigi Mannino, consigliere di Fratelli d’Italia. Resta alla finestra per vedere come finirà in Cassazione, ma anticipa: «È vero che esiste il fondo per i contenziosi, ma anche che la responsabilità dei decisori è certa e per questo le decisioni devono essere supportate da ragionamenti e argomentazioni di spessore: non devono essere frutto del semplice “secondo me”. Per questo, sarebbe bene riflettere anche su decisioni future in merito a via Roma e al passaggio in trincea che, sembrerebbe, si voglia eliminare. Non resta che aspettare», conclude Mannino, «ricordando che il diavolo fa le pentole...».

La replica di Zedda

A proposito di aspettare, un certo attendismo emerge anche dalle dichiarazioni del sindaco: «La sentenza di primo grado», ricostruisce Massimo Zedda, «aveva accolto integralmente le ragioni del Comune, quindi ora valuteremo con attenzione cosa sia stato evidenziato che ha portato a una sentenza diversa. Cercheremo di capire, leggendo le motivazioni, anche se vi siano elementi per impugnare in Cassazione. In ogni caso le risorse erano state accantonate, come per ogni giudizio pendente, fino a sentenza passata in giudicato». Il verdetto legale è ancora aperto. Al contrario di quello, tutto politico, dell’opposizione.

