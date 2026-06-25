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Il progetto.
26 giugno 2026 alle 01:21

Parcheggio al Corso, la Giunta ci pensa 

Acquisire il terreno costerebbe 400mila euro e risolverebbe carenze croniche 

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Dalle parole ai fatti. Dopo oltre due anni di interlocuzioni e appelli pubblici, partiti con la scorsa consiliatura, proseguiti col commissario, ieri l’amministrazione comunale ha effettuato un sopralluogo nell’area tra il corso Garibaldi e via Dante che la famiglia Salici-Chessa vorrebbe cedere al Comune per consentire la realizzazione di un parcheggio multipiano destinato a servire il centro storico. L’iniziativa rappresenta un primo passo concreto verso una possibile trattativa che va avanti ormai da tempo negli uffici comunali. Al sopralluogo hanno partecipato l’assessora ai Lavori pubblici Giulia Corda, il capogruppo del Pd Giovanni Mossa e i proprietari dell’area, interessati a verificare direttamente le condizioni del sito e le eventuali prospettive di acquisizione da parte dell’ente.

Problema parcheggi

L’attenzione dell’amministrazione resta alta su una proposta che negli ultimi mesi ha raccolto il consenso di commercianti, associazioni di categoria e operatori del centro cittadino. L’idea è quella di realizzare un parcheggio tecnologico e a basso impatto, capace di ospitare fino a 54 veicoli e di contribuire a risolvere una delle principali criticità del Corso Garibaldi: la cronica carenza di posti auto. Secondo quanto emerge da Palazzo Civico, il Comune avrebbe già individuato, nell’ambito delle recenti variazioni di bilancio, risorse per circa un milione e mezzo di euro che potrebbero essere utilizzate per operazioni strategiche di acquisizione patrimoniale. Tra queste rientrerebbe proprio l’area proposta dalla famiglia Salici-Chessa, ma si potrebbero ricavare anche risorse per un’altra trattativa considerata di interesse pubblico. Si tratta della cosiddetta pineta di Ugolio, vasta area verde che per circa trent’anni è stata gestita da Forestas e che successivamente è stata restituita ai proprietari. Questi ultimi avrebbero manifestato la volontà di cederla, riconoscendo tuttavia una corsia preferenziale all’amministrazione comunale. L’obiettivo sarebbe quello di preservarne la vocazione pubblica, consolidando il ruolo dell’area come vero e proprio parco urbano a servizio della città.

Le acquisizioni

Quella del Corso, sarebbe una soluzione per mitigare il problema parcheggi nel centro città e nella zona pedonale. L’acquisizione dell’area consentirebbe la costruzione di una piazza, con del verde e un parcheggio interrato e automatizzato su tre livelli. Un’area ormai vuota, che da tempo attende una riqualificazione dopo che l’edificio che la occupava negli anni Ottanta fu demolito. Un’area di quasi trecento metri quadrati, che conserva una importante volumetria, e ha anche già un progetto di massima: tre piani e un sistema automatizzato di sosta tramite elevatore. Il prezzo di acquisizione, secondo una stima è di circa 400mila euro. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire se le trattative riusciranno a trasformarsi in accordi concreti. Il sopralluogo di ieri rappresenta intanto un segnale.

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