Parcheggio a rischio, cambia la viabilità 

Poco spazio per fare manovra e troppe situazioni al limite. In arrivo modifiche alla viabilità in via Antonino Pio, nel tratto dove c’è il parcheggio parallelo a via Cabras. Al momento, nell’area si entra e si esce dallo stesso punto, perché alla fine della strada non è previsto uno sbocco su via Cabras.

Il poco spazio fa sì che molti debbano uscire in retromarcia, con pericoli per la circolazione, e talvolta si rischiano collisioni tra auto in entrata e in uscita. Per questo la soluzione prospettata è di creare una via d'uscita all’altezza della fine delle attività commerciali, istituendo il senso unico di marcia, per migliorare sicurezza e funzionalità del parcheggio. Non si tratterà dell’unica novità: «Sono allo studio del settore Viabilità, in collaborazione con la polizia locale e sotto la supervisione del sindaco, altre modifiche in punti non sicuri», spiega l’assessore Raffaele Nonnoi.

RIPRODUZIONE RISERVATA