Parcheggiare per strada? Un rischio 

Dicembre mese nero per scassi, furti e incidenti ad Assemini. Gli autoveicoli sono gli obiettivi preferiti, con vetri infranti per saccheggiare gli interni e portare a casa una misera refurtiva. Ma sono anche le vittime più comuni dei guidatori “maldestri” che per la fretta (diciamo così) sono finiti sopra alcune auto in sosta dandosi poi alla fuga e lasciandosi dietro soltanto una scia di danni, paura e rabbia.

Le testimonianze

Brutta sorpresa alla vigilia di Natale per il consigliere comunale Silvio Giacobbe: «La mia auto – racconta – era parcheggiata in via Sacco. Qualcuno ha sfondato il finestrino posteriore per portare via poca roba, causando più danni e nervosismo che altro. Stessa cosa è accaduta a un mio concittadino residente in via Sicilia». Ma sono diversi gli asseminesi che hanno subìto furti da “Lupin dei poveri”: «Questi fatti – prosegue Giacobbe – sono ormai all’ordine del giorno. Non nascondo di sapere anche chi siano alcuni dei responsabili i quali, nonostante tutto, continuano a circolare liberamente».

Spaccate e non solo. Alcuni automobilisti pare abbiano scambiato le strade del paese per l’autodromo di Monza, a discapito delle auto in sosta. In via Carmine un veicolo parcheggiato è stato urtato sul lato anteriore destro. Un residente che preferisce restare anonimo ha visto tutto: «Dopo l’incidente sono scappati», racconta.

«È successo anche a me nei parcheggi della piscina comunale», denuncia Matteo Cossu. Alla sua hanno fatto seguito le segnalazioni di altri cittadini: Walter Dessì, Cristina Braga e Gaia Spina, le cui auto erano parcheggiate in altre zone.

Migliore l’epilogo per Valentina Farina: «Un signore ha tamponato la mia macchina nuova, è scappato ma è stato rintracciato grazie alle telecamere». Peccato che diverse zone dell’abitato non siano coperte dalla videosorveglianza: i cittadini chiedono l’installazione dei più immediati dissuasori.

Numeri costanti

Pare che le segnalazioni siano le stesse rispetto al medesimo periodo degli anni scorsi: «Non è una statistica di cui ci occupiamo – spiega il comandante dei carabinieri, Daniele Pettinato – perché sono dati che vengono elaborati a livello provinciale. Tuttavia, a mente direi che per questi casi i numeri sono sempre gli stessi, almeno sulla base delle denunce che riceviamo noi. A queste si sommano quelle fatte da persone non asseminesi per danni subiti ad Assemini e che, in linea di massima, vanno direttamente in Procura senza passare dal comando locale».

«Le forze dell'ordine – commentato il consigliere Pd Alessandro Casula – dovrebbero senza dubbio intensificare i controlli e il presidio nel territorio. Occorre con urgenza adottare una combinazione di misure preventive, educative e infrastrutturali per rendere le strade più sicure».

