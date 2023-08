Parcheggia in spiaggia il fuoristrada 

L’ultimo episodio nel fine settimana: un fuoristrada percorre la stradina disastrata che porta sino a Cala Sa Figu in località Feraxi (non c’è il divieto di percorrerla, un tempo c’erano delle sbarre) e si ferma nell’area dunale, subito dopo la strada. I bagnanti protestano, l’autista (un sardo) dice che lì lui può stare e non se ne va. Alla fine riesce a farla franca (non risulta siano state chiamate le forze dell’ordine) ma il parcheggio era e resta fuorilegge.

L’assessore

«Il fatto che ci sia una sorta di stradina di accesso percorribile solo con un 4x4 poderoso – sottolinea Fabio Piras, assessore all’Ambiente del Comune di Muravera – non giustifica una sosta selvaggia e poco decorosa per di più in un’area dunale. Invitiamo i cittadini a segnalare subito questi gesti compiuti da persone maleducate e poco rispettose dell’ambiente». Per evitare in futuro episodi simili «chiederemo alla Regione di riposizionare le sbarre dal momento che la competenza, in quel tratto di oasi naturalistica, è appunto della Regione. L’amministrazione comunale si attiverà per posizionare cartelli informativi, oltre che di divieto». Un’iniziativa quella di tutela delle zone dunali che riguarderà l’intero territorio: «Da Cristolu Axedu a Feraxi per finire con Costa Rei – aggiunge Piras – cercheremo di intervenire al più presto con un progetto che preveda, fra l’altro, la delimitazione delle aree dunali con delle staccionate. Ci saranno anche dei cartelli in diverse lingue. Ricordiamoci che il rispetto del delicato ecosistema dunale e retrodunale riguarda tutti, e cioè qualsiasi tipo di mezzo motorizzato ma anche i pedoni».

I precedenti

Numerosi gli incivili che hanno calcato le dune e gli arenili del territorio di Muravera anche in quest’ultima stagione. Tra quelli sanzionati (uno dei pochi) un ungherese di 35 anni lo scorso mese a Piscina Rei. Ad intervenire in quel caso, grazie alla tempestiva segnalazione dei bagnanti, gli agenti della polizia stradale di Muravera coordinati dal comandante Michele Pinna. Per il turista cafone un verbale da mille euro. Più numerose le sanzioni a Villasimius, grazie anche alle segnalazioni dell’associazione Guardie Ambientali Sardegna.

A Muravera nei giorni scorsi sono entrati in azione anche i barracelli. Potrebbero essere loro, in coordinamento con tutte le altre forze dell’ordine e con i vigili urbani, a dare un supporto ulteriore nella lunga lotta contro gli incivili.

