Parcheggia il suv nella sabbia: turista multato a Piscina Rei 

Quando ieri mattina ha visto di fronte a lui una lunga distesa di sabbia bianca - quella di Piscina Rei - non ha resistito: un ungherese, alla guida di un fuoristrada, ha raggiunto la battigia stando comodamente al volante. Ha parcheggiato e - fra l’incredulità dei bagnanti - è andato a farsi una passeggiata a piedi. Uno dei presenti ha però allertato la polizia stradale di Muravera. Gli agenti, coordinati dal comandante Michele Pinna, in pochi minuti hanno raggiunto la spiaggia di Piscina Rei e hanno sanzionato il trasgressore con un verbale da mille euro (duecento euro se la sanzione viene pagata subito, come previsto dall’ordinanza balneare regionale).

Si tratta, appunto, di un turista ungherese di 35 anni, uno dei tanti che anche questa estate non ha dimostrato rispetto per le regole e, soprattutto, per l’ambiente. Numerosi, infatti, i casi dei cafoni sui litorali del Sarrabus, da Porto Corallo sino a Villasimius. In quest’ultima località sono stati quasi sempre identificati dalla polizia locale, spesso su segnalazione dei volontari dell’associazione guardie ambientali Sardegna.

A Muravera, ed in particolare a Costa Rei, per stroncare questi fenomeni nei prossimi giorni dovrebbero entrare in servizio anche i barracelli. Nel frattempo le regole sono state fatte rispettare dagli agenti della polizia stradale di Muravera, impegnati anche (e soprattutto) su altri fronti.

