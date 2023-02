«Parcheggi, verde e comitati di quartiere» 

Viabilità, aree verdi e parcheggi. Sono queste le tematiche dei residenti dei diversi quartieri della città da appuntare nell’agenda del governo cittadino che verrà.

Serra Perdosa

In vista delle prossime elezioni amministrative i cittadini esprimono dei suggerimenti su quello che vorrebbero fosse creato, risolto, o migliorato, nei rioni da loro vissuti. «Sarebbe interessante costituire dei comitati di quartiere riconosciuti e ufficializzati dal Comune. - dice Giancarlo Pistincu, residente a Serra Perdosa - Si avrebbe così la possibilità di un contatto diretto con le varie commissioni». Eventuali futuri rappresentanti di quartiere che per il rione più popoloso della città chiederebbero: «Una maggiore attenzione per le strade dell’area attraversata da via Pacinotti, andrebbero sistemate, e sistemate andrebbero le linee dell’illuminazione, troppo spesso salta. - continua Pistincu - Servirebbe poi un nuovo progetto di viabilità sulla via che accoglie il mercato del lunedì, si potrebbe sfruttare l’ampio spazio della carreggiata per dedicare una corsia al transito e ai parcheggi, ne gioverebbero la circolazione di tutta la zona».

Campo Romano

La viabilità è ancora una tematica al centro delle attenzioni anche degli abitanti di Campo Romano: «Sarebbe bello riuscire ad urbanizzare il tratto di strada che attraversa Campo Pisano e collega il quartiere alla statale 130. - dichiara Matteo Mula - Una nuova arteria in grado di snellire il traffico che si riversa al centro». Giampiero Atzori ha la ricetta per migliorare la circolazione nella zona nevralgica di via Genova: «Ripristinare il doppio senso di marcia. Inoltre mi piacerebbe venissero creati più parcheggi, dei centri di aggregazione e spazi per lo sport».