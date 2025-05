«Parcheggi trasformati in latrina per cani» 

L'area parcheggi del cimitero di via della Pace a Quartucciu trasformata in una latrina dai padroni dei cani.

A lamentarsi sono gli abitanti delle vie adiacenti e alcuni visitatori del cimitero. Valentina Piredda, residente di via Don Minzoni dice che «più di qualcuno porta il cane a fare i bisogni anche sugli stalli, soprattutto quando il cimitero è chiuso, così, quando le persone parcheggiano, devono stare attenti a dove mettono i piedi, visto che non tutti raccolgono le deiezioni. Tutto questo avviene per l'inciviltà di questa gente, ma anche perché non ci sono controlli». Concorda Monica Sessa, abitante di via Efisio Piria, che la domenica va in cimitero: «Non c'è bisogno di mettere un divieto di far passeggiare i cani nell'area parcheggi, basta fare qualche controllo in più e mettere multe salate».

