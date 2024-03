Parcheggi tra buche e pozzanghere al Cto 

Un’infinita serie di dissuasori recinta una vasta area allagata ed evita il passaggio delle autovetture nel terreno sconnesso, costellato di crepe, pozzanghere e buche profonde decine di centimetri. Le auto parcheggiano in modo disordinato nei pochi spazi disponibili. La condizione della viabilità interna del presidio ospedaliero del Cto è disastrosa e da tempo a farne le spese sono il personale e i pazienti.

La protesta

«È un’assoluta mancanza di empatia da parte dell’amministrazione aziendale. - afferma Rita Melis, referente del Sulcis Iglesiente dell’associazione “Rete sarda in difesa della sanità pubblica” - sono evidentemente distanti dall’immedesimarsi nelle criticità dei pazienti più deboli, che magari hanno dei problemi di deambulazione. Parliamo di viabilità interna, dovrebbe essere ordinaria amministrazione, invece risulta difficoltoso non solo ottenere un’assistenza sanitaria adeguata (considerate le tante problematiche denunciate a più riprese), ma persino arrivare ai servizi della stessa. Anni addietro abbiamo protestato per chiedere il ripristino della pavimentazione d’ingresso del presidio, la situazione attuale è ben oltre i limiti della decenza, mi chiedo quali siano le reali difficoltà nel metter mano ad una strada, ad un’area preposta al passaggio quotidiano di decine e decine di persone».

L’azienda

Dalla direzione generale della Asl fanno sapere che a breve si interverrà sulle criticità presenti: «Verranno eseguiti i lavori più urgenti di ripristino del manto stradale su tutta la zona che conduce all’area parcheggi, i lavori sono già stati appaltati. Inoltre è previsto un complesso intervento su tutta la viabilità». Nell’area interna in questione passa il tragitto che non solo conduce ai parcheggi, ma anche al servizio di riabilitazione ortopedica: «È un punto critico e siamo al paradosso - commenta Gino Cadeddu, della segreteria Cgil - perché una persona che viene operata per la stabilizzazione alla colonna o per qualsiasi altro motivo e deve recarsi a fare fisioterapia, passando per quella strada disastrata rischia di compromettere la propria salute. Non solo gli utenti si ritrovano ad avere delle difficoltà nel transito, ma anche tutto il personale che ogni giorno, 24 ore su 24, deve fare i salti mortali per potersi recare al lavoro». Cadeddu svela d’avere segnalato la necessità di dover intervenire sulla viabilità da ormai diversi anni: «E non è stato appaltato assolutamente nulla che possa riguardare dei lavori importanti - conclude - semplicemente verrà gettata un po’ di ghiaia nei punti più danneggiati».

RIPRODUZIONE RISERVATA