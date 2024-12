Parcheggi, si cambia: tutti a pagamento nei due ospedali 

L’Amministrazione incrementa i parcheggi con le strisce blu da affidare alla società In House. Diventano a pagamento i posti auto nelle aree esterne degli ospedali Civile e Marino e raddoppiano gli stalli a tempo nella spiaggia delle Bombarde. Lo stabilisce una delibera di giunta adottata alla vigilia di Natale e giustificata dalla «necessità di garantire una rotazione costante dei veicoli, allo scopo di soddisfare le esigenze di sosta di un alto numero di utenti, anche quando la disponibilità dei parcheggi è limitata». L’iniziativa non è piaciuta affatto al Psd’Az che, attraverso il suo segretario cittadino Giuliano Tavera, ha fatto notare che il Comune si era impegnato a recuperare nuovi posti auto in città, non a trasformare parcheggi gratuiti in parcheggi a pagamento. «A parere nostro le aree esterne degli ospedali che vengono utilizzate principalmente dai cittadini che si recano per motivi di salute, dovrebbero rimanere gratuite. La risposta dell’Amministrazione in carica alla mancanza di parcheggi è oltre che illogica – prosegue Tavera – dannosa e vessatoria verso coloro che, per necessità, utilizzano i parcheggi esterni agli ospedali cittadini. Riteniamo che ci siano altri modi per rimpinguare le casse». L'assessore all'Urbanistica, Roberto Corbia, cerca di spiegare le motivazioni in un post sui social. «Il concetto è semplice: chi deve andare a lavorare in ospedale e chi deve fruire dei servizi dell'ospedale ha il sacrosanto diritto di trovare un posto dove poter parcheggiare rapidamente ed in prossimità della struttura. Oggi purtroppo questo diritto è leso». (c. fi.)

