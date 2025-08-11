Parcheggi selvaggi sulle dune 

Il parcheggio non si paga, come neanche i servizi igienici. Ecco perché quest’anno in tantissimi stanno invadendo il litorale di Santa Giusta: a Sassu, Abarossa e Buca Frumini già alle dieci del mattino è impossibile trovare il posto per piazzare l’ombrellone, ma ciò che spaventa gli amministratori comunali è quanto accade sopra le dune, Sito di interesse comunitario e ricco di nidi di avifauna. I vacanzieri parcheggiano le auto nonostante i divieti. Senza dimenticare poi il pericolo incendio. Per gli amministratori un problema che sta diventando però difficile da gestire.

L’ordinanza

Il sindaco Andrea Casu un mese fa, quando l'invasione iniziava ad essere importante, aveva persino deciso di emanare una nuova ordinanza per l'uso della fascia costiera, documento per rafforzare i divieti già imposti della capitaneria di porto. Ma nulla. «Siamo disperati – si sfoga il vicesindaco Pierpaolo Erbì –. Non sappiamo più come contenere tutte queste persone. Anche le forze dell'ordine che ci stanno dando una mano, dalla polizia ai carabinieri senza dimenticare la nostra polizia locale sempre in campo, non sono abbastanza per evitare l'invasione di migliaia di aiuto. Questo afflusso non c’è mai stato e ci fa paura».

Vandalismi

Nelle settimane scorse si sono verificati anche diversi atti vandalici alle auto e furti. Ecco perché il Comune di Santa Giusta aveva chiesto alle forze dell'ordine più controlli. E così è stato. «Nel fine settimana la situazione diventa incontrollabile – va avanti Erbì –. Ben venga questo afflusso, ma se dovesse scoppiare un incendio? Non so cosa potrebbe accadere. Anzi, forse sì. Qualcuno ci deve dare una mano, e subito. Prima che sia troppo tardi. Domenica ho verificato in prima persona l'invasione di auto: per farle spostare tutte ci sarebbe voluto l'esercito. Ci sono persone da tutta la provincia. Dal prossimo anno, con l’approvazione del Piano di utilizzo del litorale purtroppo bloccato da anni le cose saranno diverse. Sarà tutto regolamentato. Ora però bisogna fermare questa invasione».

La Lipu

L’associazione per la conservazione della natura e la tutela della biodiversità, sezione di Oristano, interviene: «Abbiamo fatto dei censimenti e a causa della mole di persone che dalla primavera invadono il sito i nidi sono sempre meno – spiega il presidente Gabriele Pinna –. Purtroppo non si distingue la duna dalla strada e mancano le giuste indicazioni. Ecco perché tutti parcheggiano dove vogliono senza regole. Manca qualsiasi tipo di controllo anche per far rispettare la natura. La zona Sic c’è ma solo sulla carta. Tutto questo è molto triste».

