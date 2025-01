Parcheggi  selvaggi, rischi nel traffico 

Parcheggi selvaggi e rischi per la circolazione, in particolare per i pedoni. In città sono tantissimi gli automobilisti che parcheggiano il proprio veicolo all’altezza degli stop limitando notevolmente la visuale (nella foto di Alessandra Chergia). Tanto che se altre auto devono svoltare, è necessario immettersi sulla strada con gravi rischi per il traffico. Senza dimenticare quelle auto lasciate su strisce pedonali o davanti agli scivoli per disabili.