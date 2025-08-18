VaiOnline
Alghero.
19 agosto 2025 alle 00:31

Parcheggi selvaggi all’ospedale Marino 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’uso improprio dei parcheggi dell’ospedale Marino, spesso occupati da chi si reca in spiaggia, ha costretto la giunta comunale ad attuare un “Regolamentazione delle aree di sosta della struttura sanitaria per garantire l’accesso prioritario ai pazienti e ai loro accompagnatori”. Le misure urgenti entreranno in vigore nei prossimi giorni con l’obiettivo di rispondere all’esigenza di chi deve accedere alle prestazioni del presidio sanitario e disincentivare un uso irregolare dei posteggio. Nell’ordinanza di imminente pubblicazione l’area di sosta di fronte all’ospedale Marino sarà riorganizzata attraverso il potenziamento degli stalli disabili, la regolamentazione con disco orario su un lato del parcheggio, per favorire la rotazione, e l’introduzione del divieto di sosta per i camper. «È un primo intervento pensato per agevolare l’accesso delle persone ai servizi sanitari dell’ospedale Marino - dice il sindaco Raimondo Cacciotto – L’utilizzo improprio dell’area sosta danneggia gli utenti dell’ospedale, e questo non è più accettabile».

Il secondo intervento è focalizzato sulla riorganizzazione degli spazi di sosta, per auto, moto e disabili, in prossimità del museo del Corallo, in via XX Settembre, e in piazza Sulis. (m. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il vertice

Meloni, spiragli di luce: «Inizia una nuova fase»

La premier durante il meeting sottolinea: «Stiamo uniti, non esistono soluzioni facili» 
Cronaca

Olbia, morto col taser: indagati i carabinieri Nuovo caso a Genova

Inchiesta della Procura di Tempio, ipotesi di omicidio colposo 
Andrea Busia
1936-2025

L’ultimo saluto a Baudo tra centinaia di rose rosse

Nella camera ardente al Teatro delle Vittorie una lunga processione di vip e gente comune 
Personaggi

Marisa, regina di stile: nella vita ci vuole disciplina

L’estate della Berenson a Porto Cervo: non vivo nel passato, io un’icona? Quelli sono oggetti sacri 
Enrico Pilia
Maltempo

Una grandinata si abbatte sull’Ogliastra

Chicchi grandi come noci a Ussassai, alberi sradicati nel Campidano 
Napoli

Ucciso dal figlio della compagna

La vittima è un ispettore di polizia: il 21enne arrestato dopo una breve fuga 