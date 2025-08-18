Parcheggi selvaggi all’ospedale Marino 

L’uso improprio dei parcheggi dell’ospedale Marino, spesso occupati da chi si reca in spiaggia, ha costretto la giunta comunale ad attuare un “Regolamentazione delle aree di sosta della struttura sanitaria per garantire l’accesso prioritario ai pazienti e ai loro accompagnatori”. Le misure urgenti entreranno in vigore nei prossimi giorni con l’obiettivo di rispondere all’esigenza di chi deve accedere alle prestazioni del presidio sanitario e disincentivare un uso irregolare dei posteggio. Nell’ordinanza di imminente pubblicazione l’area di sosta di fronte all’ospedale Marino sarà riorganizzata attraverso il potenziamento degli stalli disabili, la regolamentazione con disco orario su un lato del parcheggio, per favorire la rotazione, e l’introduzione del divieto di sosta per i camper. «È un primo intervento pensato per agevolare l’accesso delle persone ai servizi sanitari dell’ospedale Marino - dice il sindaco Raimondo Cacciotto – L’utilizzo improprio dell’area sosta danneggia gli utenti dell’ospedale, e questo non è più accettabile».

Il secondo intervento è focalizzato sulla riorganizzazione degli spazi di sosta, per auto, moto e disabili, in prossimità del museo del Corallo, in via XX Settembre, e in piazza Sulis. (m. p.)

