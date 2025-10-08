Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri 

Dal centro alla periferia, a Cagliari trovare un parcheggio è diventato quasi impossibile. Negli ultimi dieci anni, denuncia l’opposizione, “colpa” delle opere di rigenerazione urbana, i cantieri per la metrotramvia, le ciclabili ma anche i tavolini dei ristoratori all’esterno, la città ha perso oltre mille posti. «I parcheggi regolamentati non sono diminuiti. Anzi, negli ultimi venticinque anni sono aumentati», risponde il Comune.

Non bastano i cantieri, a completare il caos del traffico ci si mettono anche gli automobilisti maldestri e incivili. Anche ieri l’Asse mediano è andato in tilt a causa di un incidente.

