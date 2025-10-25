VaiOnline
Arbus.
26 ottobre 2025 alle 00:33

Parcheggi rosa, protesta per le multe 

Il sindaco: «Abbiamo sbagliato, cercheremo di annullare le sanzioni»  

«La sanzione riteniamo sia illegittima: il Comune ha realizzato i parcheggi ma si è dimenticato di approvare il regolamentato specifico per l’area rosa». Per alcune mamme che hanno trascorso le vacanze estive sulla Costa Verde, nel villaggio turistico di Torre dei Corsari, la notifica di una multa per violazione dell’articolo 188bis del codice della strada, è stato un fulmine a ciel sereno. Una contravvenzione non di certo a buon mercato, varia da 87 a 344 euro, ma c’è chi ha già annunciato ricorso e chi ha scritto una lettera al sindaco, Paolo Salis, e alla Polizia Municipale, chiedendo spiegazioni. E il primo cittadino ammette l’errore: «Le mamme hanno ragione, il regolamento è pronto ma non ancora approvato, lo faremo a breve. Nel frattempo il mio impegno sarà verificare la possibilità di annullare la multa in autotutela”.

Le strisce rosa

Lo scorso anno il Comune di Arbus ha modificato la viabilità di accesso al mare, istituito il senso unico, tracciate le strisce blu, gli stalli per i disabili, le aree libere libere e due parcheggi rosa per le mamme in gravidanza o con figli che di età non superiore a due anni. Sistemata anche la segnaletica verticale ed orizzontale. Tutti contenti? Assolutamente no. Con l’arrivo della stagione balneare, le proteste dei residenti e dei turisti sono stati immediate. Malumori che anche quest’anno si son fatti sentire. E a stagione finita l’indignazione dei genitori che si sono recati al mare usufruendo del parcheggio rosa.

La protesta

«Premetto – ricorda un mamma – che avevo chiesto sia al sindaco sia agli agenti della Municipale se potevo parcheggiare nello stallo rosa, mi hanno detto di sì. Ora mi sento presa in giro, una multa illecita. Perché? Eppure nell’auto in sosta erano visibili due passeggini, più eloquenti del pass che avrei dovuto esporre, rilasciato dal Comune. Come mai non siamo stati avvisate, come mai hanno pubblicizzato solo quello per lo sconto ai residenti sulle strisce blu?».

La lettera

Due genitori scrivono al sindaco e alla Municipale: «Siamo stati sanzionati per la sosta rosa, onde evitare che riccada, chiediamo come ottenere l’apposito pass, l’ordinanza e il regolamento sull’utilizzo del parcheggio. Ci sono moduli da compilare e documenti da allegare?». Al Comune sanno bene che le risposte al momento non ci sono, semplicemente perché manca l’ufficialità delle regole. «Il regolamento – ricorda Salis – è pronto, purtroppo al momento dell’approvazione si è verificato un cambio di mansioni all’interno della Municipale. Rimedieremo». E la questione diventa politica. «L’obbligo del contrassegno – incalza la consigliera di minoranza, Anita Tatti – andava pubblicizzato. La sosta rosa è un atto di civiltà, di sostegno alla maternità in un territorio dove le nascite sempre meno. Ne parleremo in Consiglio, c’è un’interrogazione per conoscere responsabilità e come evitare conseguenze».

