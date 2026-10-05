Parcheggi rosa, nuovi pass in ritardo tra le polemiche 

Pressing del gruppo consiliare di FdI sui “permessi rosa” per gli stalli riservati a donne in gravidanza e genitori con bimbi fino a due anni.Il regolamento era stato approvato ad aprile: il testo prevede domanda online, contrassegno originale da esporre sul veicolo, sosta massimo 120 minuti con disco orario e istituzione degli stalli con ordinanza entro 90 giorni. Ma per il rilascio dei tagliandi alle future madri quartesi, insieme alle neo mamme e ai neo papà, c’è ancora da aspettare. «Alcune domande pare siano già state presentate ma i tagliandi non sarebbero stati consegnati per mancata disponibilità fisica», scrive il capogruppo di FdI Michele Pisano nell’interrogazione presentata nei giorni scorsi. «Inoltre la segnaletica orizzontale è incompleta e gli stalli occupati impropriamente».

Da qui le domande di Pisano all'assessorato alla Mobilità: «perché la mancata attuazione? Quante domande ricevute, accolte, respinte o pendenti? Quanti contrassegni ordinati, stampati e consegnati, con date e soggetto incaricato? Quanti stalli previsti, quanti già segnalati e dove? Se è stata valutata una soluzione provvisoria stampabile per non penalizzare chi ha già fatto domanda?». E ancora: «qual è la data certa di piena operatività». L'impasse dovrebbe sbloccarsi a breve: gli uffici comunali sono infatti al lavoro per il rilascio di 3mila pass rosa.

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