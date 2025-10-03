VaiOnline
Via Turati.
04 ottobre 2025 alle 00:37

«Parcheggi riservati per i donatori» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Occorre attivare subito i parcheggi riservati e gratuiti per i donatori di sangue». La richiesta urgente arriva dalla base quartese dell’Udc, riferita al poliambulatorio Asl di via Turati che ospita anche il centro trasfusionale. «Chi dona sangue compie un atto di grande valore umano e sociale: contribuisce a salvare vite e a sostenere il sistema sanitario», dice la capogruppo in Consiglio comunale dello scudocrociato Paola Delogu. «Non è accettabile che, oltre al tempo e alla generosità messi a disposizione della comunità, i donatori debbano affrontare il costo del parcheggio o addirittura rischiare una multa se la procedura si prolunga. L’Udc ritiene che sia doveroso riconoscere e valorizzare l’impegno dei donatori, garantendo loro un diritto semplice ma concreto: un posto auto gratuito e riservato durante la donazione. «Sollecitiamo le istituzioni competenti ad attivarsi per trasformare questa proposta in realtà, a beneficio dei donatori e della collettività». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero.

L’Italia va in piazza per Gaza

Hamas accetta il piano di pace di Trump: «Pronti a rilasciare gli ostaggi» 
Lo sciopero

«Stop al genocidio» Due milioni in piazza

«Siamo tutti “Global Sumud Flotilla”» Un unico grido di solidarietà in cento città 
la crisi

Hamas dice sì al piano di Trump: «Pronti a liberare tutti gli ostaggi»

Svolta in serata. Il presidente Usa: ora Israele fermi le bombe 
Regione

La Finanziaria 2026 muove i primi passi

L’assessore Meloni: «L’obiettivo è approvare la manovra entro l’anno» 
Alessandra Carta
Cronaca

Al setaccio l’auto di Ragnedda Oggi l’addio a Cinzia

Delitto di Palau, i Ris al lavoro: si cercano i complici del carnefice 
Andrea Busia
L’intervista

Il cacciatore di virus:  «Nella pandemia la paura è stata la mia compagna»

Ferdinando Coghe, 69 anni, va in pensione: «Viaggerò con mia moglie, e ho un progetto» 
Piera Serusi
Energia

Pichetto Fratin corre sulle aree idonee in attesa della Consulta

Nuove regole e vincoli sulle distanze tra gli impianti e i monumenti tutelati 
Lorenzo Piras