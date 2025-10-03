«Parcheggi riservati per i donatori» 

«Occorre attivare subito i parcheggi riservati e gratuiti per i donatori di sangue». La richiesta urgente arriva dalla base quartese dell’Udc, riferita al poliambulatorio Asl di via Turati che ospita anche il centro trasfusionale. «Chi dona sangue compie un atto di grande valore umano e sociale: contribuisce a salvare vite e a sostenere il sistema sanitario», dice la capogruppo in Consiglio comunale dello scudocrociato Paola Delogu. «Non è accettabile che, oltre al tempo e alla generosità messi a disposizione della comunità, i donatori debbano affrontare il costo del parcheggio o addirittura rischiare una multa se la procedura si prolunga. L’Udc ritiene che sia doveroso riconoscere e valorizzare l’impegno dei donatori, garantendo loro un diritto semplice ma concreto: un posto auto gratuito e riservato durante la donazione. «Sollecitiamo le istituzioni competenti ad attivarsi per trasformare questa proposta in realtà, a beneficio dei donatori e della collettività». (f. l.)

