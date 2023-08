Parcheggi riservati a Stampace e alla Marina, le nuove aree sosta saranno attive dal 9 agosto 

I nuovi parcheggi riservati agli abitanti di Stampace e alla Marina saranno attivati a partire dalle 20 di martedì prossimo.

Con un’ordinanza firmata giovedì che segue una recente delibera di Giunta, l’amministrazione ha adeguato il regolamento sulla sosta nelle zone a traffico limitato. «Gli stalli per i residenti», si legge in una nota, «sono stati suddivisi per colore in funzione del Pass da esporre e riportano una lettera che individua la fascia oraria riservata». Ogni abitante avrà, dunque, un tagliando con un colore differente a seconda della zona e potrà parcheggiare negli stalli dello stesso colore. Il resto degli spazi verrà regolata da appositi cartelli, ma non da strisce colorate. «La sosta non autorizzata», avvisano dal Comune, «darà luogo all’applicazione delle relative sanzioni e alla contestuale rimozione del mezzo ad opera della Polizia Locale». Avranno diritto ai cosiddetti “Pass Tigellio” gli abitanti del corso Vittorio Emanuele II (ai numeri dispari dal civico143 al civico 433), via Tigellio, Via Carbonazzi, via Palabanda e via Sant’Ignazio da Laconi (dal civico 56 al civico 38). Il “Pass Roma”, invece, sarà destinato a chi vive in viale Trieste (numeri pari dal civico 2 al civico 70), via Roma (numeri dispari dal civico 207 al civico 283 e numeri pari dal civico 28 al civico 74 b) e via Maddalena (numeri pari dal civico 4 al civico 24 b). «Per evitare di incorrere in sanzioni», sottolineano dall’amministrazione, «il pass dovrà essere esposto sul cruscotto e secondo modalità tali da renderlo ben visibile per tutta la durata della sosta».

