Parcheggi: respinto il ricorso 

Legittima la gestione dei parcheggi sulla spiaggia di Piscinas, annullato il provvedimento di esclusione dalla gara del secondo classificato. Il Consiglio di Stato dichiara in parte improcedibile e in parte respinge il ricorso contro la sentenza del Tar presentato dalla ditta Safapa di Marco Saba che aveva chiamato in causa il Comune di Arbus.

In particolare, i giudici amministrativi hanno confermato la regolarità dell’operato del Municipio sulla concessione dell’area sosta sulla Costa Verde all’impresa Dafne di Pier Giorgio Zurru, primo classificato nella gara di appalto, mentre hanno ritenuto infondata l’esclusione di Saba, arrivato secondo. In merito alla contestazione sulla mancanza dei requisiti di Dafne, il Consiglio di Stato chiarisce che «il codice dei contratti pubblici contempla la possibilità di sanare la mancanza di documenti essenziali quando i i requisiti sono posseduti entro la scadenza di presentazione della domanda». E l’offerta di Dafne è stata «regolarizzata nei tempi previsti». In merito agli inadempimenti che il Comune aveva contestato alla Safapa, escludendola dalla gara, i giudici ritengono che «si evince un’incertezza su quale sia la reale causa dell’esclusione, se dipesa dal requisito tecnico oppure dalla pregressa gestione dei parcheggi di Piscinas». L’esclusione avviene qualora “l'operatore abbia dimostrato carenze significative in un precedente contratto di appalto”, nel caso specifico c’è stato il Comune si è limitato a “un avviso di procedimento diretto ad applicare sanzioni e richiesta di giustificazioni. Nessuna condanna al risarcimento del danno nei confronti dell’appellante”. (s. r.)

