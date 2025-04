Parcheggi, rebus per l’estate 

La buona notizia è che la piazza del multipiano non sarà più una colata di cemento, antiestetica per il contesto urbano. Con 900mila euro, il Comune (in corsa per un finanziamento regionale di 885mila euro) le garantirà un look tutto nuovo. Ma nella pancia dell’opera milionaria costruita nel 2008, che i numeri degli anni successivi bocciano senz’appello dichiarandola fallimentare, resta la vera incognita: i parcheggi. La cittadina, dove lo scorso anno le presenze turistiche hanno toccato quota 607mila, ha fame di aree di sosta e l’ultima esperienza con l’impresa che gestiva il servizio dei parcheggi a pagamento è finita malissimo. Al momento le aree di sosta sono libere, un vero e proprio rebus anche per i commercianti, ma dal Comune filtra ottimismo per l’aggiudicazione a una nuova ditta. Un affare che sarebbe in dirittura d’arrivo. L’estate con una situazione di anarchia nella sosta sarebbe un incubo.

Le novità

Ma come si prepara Tortolì ad accogliere i turisti? In piazza Rinascita, dove sono appena stati inaugurati i giochi per i bambini, l’ente ha ricavato uno spazio riservato ai cani. Qui i loro proprietari potranno trascorrere momenti di svago per garantire ai loro animali il giusto benessere attraverso lo svolgimento di attività motoria sulle attrezzature messe a dimora. Capitolo viabilità: entro un mese termineranno i lavori della pista ciclabile in via San Gemiliano. Dopodiché sulla strada che dalla Sughereta porta verso la chiesetta verrà istituito il senso unico (in direzione Porto Frailis). Un’autentica rivoluzione per la viabilità che, già l’anno scorso, ha subito modifiche epocali con il senso unico negli ingressi a più alta densità di traffico, via Garibaldi e viale Pirastu. Una pista ciclabile verrà realizzata anche in viale Arbatax, dopo che il Distretto idrografico ha benedetto l’iniziativa per la quale, qualche mese fa, il Consiglio comunale aveva approvato una variante al Pai perché un tratto si estenderà in un'area a rischio idrogeologico elevato. «Stiamo sbloccando opere fondamentali per lo sviluppo turistico del territorio e per la comunità», dichiara il sindaco, Marcello Ladu.

Cantiere Arbatax

C’è una stagione tutta da pianificare. Le recenti variazioni alla viabilità hanno creato qualche disagio, soprattutto ad Arbatax. Qui la bretella d’uscita (lato darsena) è un percorso a ostacoli. «L’Autorità di sistema - dice il sindaco - ha consegnato i lavori da 3 milioni di euro per l’illuminazione del porto e poi su quel tratto verrà posato il tappeto d’asfalto». Nei giorni scorsi dall’ultima conferenza di servizi è arrivato il via libera alla demolizione dell’ex sede della Compagnia portuale. «L’intervento prima dell’estate», assicura Ladu.