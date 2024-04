Parcheggi pubblici, eterne incompiute 

«Siamo in agonia, aiutateci». Le opere di riqualificazione del centro storico, che indubbiamente hanno migliorato i vecchi quartieri, mal si adattano alle esigenze di abitanti e commercianti, uniti su un fronte comune per la mancanza di parcheggi. Le attività commerciali, soprattutto in viale Trieste e via Roma, ormai sono allo stremo per mancanza di clienti. Mentre chi vive spera che una volta finti i lavori le aree di sosta possano tornare disponibili. Una protesta che sa di presa in giro, perché basterebbe poco per mettere a disposizione degli automobilisti migliaia di posti auto con l’apertura dei parcheggi pubblici, comunale e regionali, chiusi nonostante le varie promesse, mai mantenute.

Tutto chiuso

La beffa sta nel fatto che, potenzialmente, le strutture comunali potrebbero accogliere circa 1.500 auto. Ma i multipiano sono impantanati nelle sabbie mobili burocratiche di Palazzo Bacaredda, Regione e bandi di progettazione. Le strutture comunali di via via Cesare Battisti (200 posti) e via De Magistris (48) sono pronte in attesa dell’ultimo nulla osta e di 24.000 euro per il suo pagamento, piazza Nazzari (350) aspetta che siano conclusi i lavori e venga aperto il mercato civico provvisorio e via Caprera (197 posti, di proprietà della Regione) attende che una volta insediato il nuovo sindaco raggiunga finalmente un accordo sulla gestione con viale Trento, proprietaria del parcheggio multipiano riservato ai dipendenti regionali e inutilizzato quando gli uffici sono chiusi. Di sera, durante le feste e nei weekend potrebbero essere a disposizione di residenti e clienti dei locali notturni della zona.

Niente parcheggi

Ieri mattina viale Trieste, baciata da un sole primaverile e da una brezza rinfrescante, era lontana mille miglia dalla strada trafficata e caotica degli anni scorsi. Marciapiedi larghi, aiuole curate, poco traffico e ancor meno parcheggi. «Un disastro», sentenzia Paolo Bianco, dell’Emporio Agrario. «Quei pochi disponibili sono a pagamento e sempre occupati dai residenti con il pass. Chi abita qui lascia la macchina ferma anche per molte settimane per il timore di spostarla e non trovare più un buco dove lasciarla». I lavori bloccano la strada da via Caprera all’incrocio con via Roma e che costringono ch si avventura a Stampace a giri tortuosi. «Ormai non passa più nessuno. Prima almeno uno spazietto per alcuni minuti si riusciva a trovare, ora è un’impresa impossibile». Gli affari crollano. «I nostri incassi sono calati dell’80 per cento. Impossibile sopravvivere in queste condizioni. Tanto che il proprietario ha deciso di vendere il locale ma non di chiudere l’attività».

Sopravvivenza

Tra scavi, transenne, passerelle, polvere e ruspe c’è chi stringe i denti in attesa di tempi migliori. Alberto Congia, lavora in viale Trieste al numero 65. Si è trasformato in un “predatore di parcheggi”. «Di mattina per arrivare al lavoro faccio alcuni giri, ma raramente ho fortuna», commenta da dietro il bancone del negozio di telefonia. Poi scattano gli appostamenti. «Fallito il primo tentativo mi fermo in attesa di qualcuno accenni a uscire dal parcheggio. Se hanno le chiavi in mano li seguo sino a raggiungerli e prendere così il loro posto. Non sempre va bene e spesso aspetto anche 20 minuti». Il futuro si annuncia peggiore del presente. «Gli operai ci hanno detto che una volta conclusi i lavori, gli stalli saranno di meno e a pagamento».

