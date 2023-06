«Parcheggi pronti e ancora sbarrati: apriteli subito» 

L’apertura dei parcheggi comunali pronti in via Cesare Battisti e in viale Trento-via De Magistris è sollecitata in Consiglio comunale da Marzia Cilloccu, assieme al resto dell’opposizione. Lo fa in un’interrogazione al sindaco e alla Giunta, per portarla all'attenzione dell'aula consiliare già domani.

«Da tempo protestano residenti, attività commerciali e culturali, e ci sono state interrogazioni e manifestazioni in piazza», scrive Cilloccu.

Ad aggravare i disagi, secondo la consigliera di minoranza, sono ora i cantieri avviati in contemporanea in viale Trieste e in via Roma, nonostante per quest'ultimo sito i lavori si sarebbero potuti iniziare molto prima in quanto i finanziamenti sono del Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2014-2020. «Fino ad ora», insiste Cilloccu, «l'unico provvedimento messo in atto solo da pochi giorni dall'esecutivo e dal Ctm è stato lo sconto del 90% sugli abbonamenti agli autobus, andati a ruba e in attesa di altri fondi, al momento esauriti».

Il problema dei parcheggi chiusi benché pronti, si legge nell’interrogazione, «riguarda soprattutto i residenti, per i quali non sono state attivate le telecamere e i controlli nelle Ztl e non sono stati aumentati i parcheggi riservati in seguito all'occupazione di alcuni stalli con le concessioni ai ristoranti».

Cilloccu sottolinea poi la mancata realizzazione dei parcheggi «già finanziati» in piazza Donatori di sangue e piazza De Gasperi, e «il totale disinteresse verso gli ancora inesistenti parcheggi di scambio nelle zone periferiche della città».