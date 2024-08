Parcheggi, polemiche infinite 

«La gara dei parcheggi sulla Costa Verde è da annullare in autotutela»: lo chiede la ditta Sis segnaletica industriale stradale srl, seconda classificata. Una doccia fredda per il Comune di Arbus che, per il terzo anno consecutivo, si ritrova alla prese con questioni giudiziarie e risvolti negativi in termini economici in merito alle strisce blu lungo i 47 chilometri del litorale. E la minoranza insorge: «Rispetto al passato - dice il consigliere Agostino Pilia - fa ancora più rabbia perché il Comune ha perso in partenza 20 mila euro, ovvero la somma in più offerta dalla ditta esclusa».

La procedura

Al telefono, i dirigenti della Sis Segnaletica, fanno sapere le motivazioni che stanno alla base della richiesta di annullamento: «Appena ufficializzata la graduatoria, abbiamo manifestato al Comune i punti che riteniamo non rispettino il codice degli appalti. Sono diversi. Qualche esempio: la commistione fra offerta tecnica ed economica, nello specifico l’assunzione del personale già individuato e formato prima ancora di conoscere l’esito della gara. Sicuramente apprezzabile per i giovani parcheggiatori che hanno trovato subito lavoro, ma l’anticipata conoscenza di un elemento economico all’interno dell’offerta tecnica non è ammessa». Osservazioni che il Comune ha ignorato, ma pur ritenendo «legittimo l’operato della commissione che ha aggiudicato la gara», si è affidata al parere di un legale.

Le reazioni

«Terza puntata - sbotta Pilia - della telenovela parcheggi a pagamento al mare. Bandi in ritardo e contenziosi con costi legali che vanificano le entrate presunte. Lo scorso anno abbiamo perso 30 mila euro, quest’anno partiamo col segno meno 20 mila euro e 800 euro spesi per l’avvocato. La ditta che ha vinto ha superato la seconda per appena 0,17 punti. Dagli atti si evince che il divario è sulla parte tecnica, il punto più basso, infatti, è per progetti innovativi. Ma la sosta a pagamento nasce per racimolare fondi e migliorare la stagione balneare». Il capogruppo, Michele Schirru, aggiunge: «Ormai non ci sono dubbi, è la tipologia di appalto che si presta a continui contenziosi, con imprese che vogliono accaparrarsi aree di pregio come i nostri accessi alla spiaggia. Ribadisco che la gestione deve essere pubblica. Il Comune se ne faccia carico».

Parcheggi vuoti

Intanto il servizio, affidato alla ditta Safaba di Marco Saba, è già avviato. Pochi mezzi sulle strisce blu, in particolare a Torre dei Corsari, un dato che testimonia un calo del 40 per cento delle auto sul litorale. Sulla questione, il sindaco, Paolo Salis, sceglie il silenzio: «Non rilascio dichiarazioni». Punta il dito contro la minoranza: «Non capisco lo stupore di ex amministratori per un parere legale su una gara».

