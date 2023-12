«Parcheggi per disabili  occupati dagli abusivi» 

La maleducazione di alcune persone è dura a morire e a Monserrato sono tanti gli incivili che parcheggiano l’auto sugli stalli destinati ai disabili. Un fenomeno comune a molte altre città e difficile da estirpare. Diversi residenti lamentano l’abitudine di qualcuno (o qualcuna) di sostare nei parcheggi per disabili soprattutto in piazza Maria Vergine, vicino all’ufficio postale, un servizio utilizzato da tante persone. «Purtroppo capita più spesso di quanto si immagini», denuncia Mariella Floris, residente in via del Redentore. «Ho visto gente lasciare la propria auto nello stallo disabili, per andare alle poste o a fare una commissione in qualche negozio vicino. È vero che non si trova quasi mai posto libero, soprattutto di mattina, ma ciò non giustifica questo comportamento. Serve più severità». ( st.l. )

