Parcheggi, panchine, aiuole e videsorveglianza a Plagemesu 

Sono iniziati, a Gonnesa, i lavori di riqualificazione del parcheggio di Plagemesu. I primi interventi saranno sulle aiuole: sarà installato l’impianto irriguo e la terra attuale sarà sostituita con terra vegetale per poter poi impiantare le siepi mentre intorno alle aiuole saranno installati dei cordoli per delimitarne la superficie. Lungo il marciapiede del parcheggio saranno sistemate panchine rivolte verso il mare. «È un progetto di riqualificazione dell’area che si basa sul cantiere di riforestazione per quanto riguarda le aiuole - dice il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco - e su fondi di bilancio per l’arredo urbano per le panchine e i cordoli».

Un intervento analogo è in programma a Fontanamare, dove circa un anno fa è stato inaugurato il ponte ricostruito dopo il crollo del 2020. «Abbiamo completato la progettazione per un intervento di riqualificazione a Fontanamare - dice il sindaco - che include la sostituzione della pavimentazione del parcheggio, la sostituzione delle panchine e l’arredo urbano per i muretti che si affacciano sul canale». A Plagemesu saranno installate alcune telecamere di videosorveglianza. Sta per partire inoltre il bando per la rete idrica e fognaria a Plagemesu, con la predisposizione per Fontanamare e Portopaglia.

