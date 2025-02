Parcheggi, nuovo gestore cercasi 

Nel calcio si parlerebbe di espulsione diretta per grave condotta. In campo amministrativo cambia la terminologia (risoluzione contrattuale per grave inadempimento) ma non la sostanza. La società Levante, che il 20 giugno 2023 aveva assunto la titolarità dell’appalto dei parcheggi a pagamento, è stata depennata e ora il Comune di Tortolì ha contattato la seconda classificata, la Movea servizi con sede legale a Nocera Superiore e con un fatturato (2023) di 740.993 euro.

In attesa di riscontro sulla disponibilità a rilevare la gestione del servizio (in origine valido 6 anni più extra 3), la società destinataria del provvedimento di espulsione ha quaranta giorni di tempo per terminare il servizio. Significa che dovrà smontare tutte le attrezzature. Nel frattempo il servizio resta e gli automobilisti debbono continuare a pagare la sosta secondo le modalità e le tariffe indicate nei cartelli.

«La volontà dell’ente è proseguire il servizio senza interruzioni», ha detto la comandante della polizia locale, Marta Meloni, autrice della relazione con cui il Comune ha interrotto anzitempo il contratto. Tanto è vero che se la società contattata non dovesse essere disponibile, subentrerà la terza in graduatoria.

Tra le contestazioni alla società pugliese emergono la mancata riapertura del parcheggio multipiano, il cattivo funzionamento dei parcometri dislocati sul territorio e il ritardo nella consegna degli aggi che la stessa, in base agli accordi contrattuali, avrebbe dovuto versare al Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA