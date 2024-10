Parcheggi nel deposito Arst 

Adesso è ufficiale: nuova vita per l’ex deposito Arst in via Marconi. Uno spazio cruciale nel cuore del centro urbano, vicino a servizi primari come scuole e palazzo di giustizia. Nell’immediato saranno disponibili i parcheggi, più avanti si deciderà se demolire o meno la struttura. A dare l’annuncio il sindaco Davide Burchi: «L'area dell'ex deposito Arst è ufficialmente restituita alla comunità, segnando così l'inizio di una nuova fase. Un momento significativo per la nostra città, che apre le porte a un progetto di riqualificazione urbana che mira a migliorare la qualità e il decoro del tessuto sociale e ambientale».

RIPRODUZIONE RISERVATA