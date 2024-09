Parcheggi nel centro storico: espropriate due vecchie case 

Nuovi mini parcheggi pubblici nel cuore di San Vito per eliminare gli ingorghi e rivitalizzare il centro storico. Per realizzarli l’amministrazione comunale esproprierà due vecchie abitazioni, una in via Firenze e l’altra in via Nazionale. Al loro posto, appunto, sono previste due aree per la sosta.

I mini parcheggi erano stati annunciati sei anni fa anni ma il progetto ha subìto dei ritardi dal momento che le aree individuate ricadevano all’interno del centro matrice. Adesso il via libera da parte del Consiglio comunale per l’acquisizione, appunto, delle aree (per un esborso complessivo di circa 70mila euro). Critica la minoranza di “Prospettiva San Vito”: «Nel 2018 – sottolinea il capogruppo Alberto Cuccu – si parlò di 2350 metri quadri da destinare a parcheggi poi, dopo le osservazioni della Regione, ecco che il tutto è stato ridimensionato ad appena 193 metri quadrati. Stiamo parlando dello 0,0001 per cento dell’intero territorio sanvitese”.

Secondo la minoranza, insomma «non ha alcun senso sprecare soldi pubblici per espropriare un fabbricato in via Firenze per realizzare al massimo cinque o sei parcheggi». Fabbricato che si trova a pochi distanza da piazza Forreddu: «I parcheggi - aggiunge Cuccu - da 26 sono stati ridotti a 18. Sarebbe bastato non sopprimere gli otto stalli già esistenti attraverso una diversa riconfigurazione urbanistica e architettonica della piazza». (g. a.)

