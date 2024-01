Parcheggi multipiano, aumentano le tariffe per la sosta 

Con il nuovo anno, aumentano le tariffe dei parcheggi in struttura. Non cambieranno, invece, i costi per la sosta in strada.

La Giunta comunale ha approvato le tariffe 2024 per la sosta nelle strutture, affidate a Parkar: si paga per 24 ore, un euro all’ora. Dieci per tutta la giornata. Poi ci sono gli abbonamenti: 110 euro al mese, h24, per i non residenti, 60 per i residenti, 70 per i lavoratori dal lunedì al sabato dalle 7 alle 21 e 40 euro al mese per chi vuole lasciare l’auto solo la notte. In via Battisti si attende la certificazione antincendio. Intanto sono stati installati pannelli fotovoltaici, colonnine per le auto elettriche e tutto è stato riverniciato.

La possibile svolta riguarda via Battisti e il parco della Musica, dove tra febbraio e marzo dovrebbe aprire (anche qui, la data non è stata ancora comunicata) il mercato provvisorio nell’attesa che venga ristrutturato San Benedetto. In piazza Nazzari i posti auto saranno 350. «Siamo il capoluogo con le tariffe più basse d’Italia», commenta l'assessore al Traffico Alessio Mereu. «Per ora quelle in strada rimarranno invariate, anche se bisogna stare attenti ai bilanci comunali».

La beffa - a sentire residenti e opposizione in Consiglio comunale – sta nel fatto che, potenzialmente, i parcheggi comunali potrebbero accogliere circa 1.500 auto. Ma le strutture sono impantanate nelle sabbie mobili burocratiche di Palazzo Bacaredda, Regione e bandi di progettazione.

Via Caprera (197 posti, di proprietà della Regione) attende che giungano a conclusione con viale Trento le trattative sulla gestione. Anche se quando saranno disponibili difficilmente risolveranno la mancanza di aree di sosta in città, molti automobilisti (il caso della “giungla” di via Tuveri, che dovrebbe essere il centro della legalità, è da manuale) preferiscono parcheggiare in doppia fila, nelle zone vietate o sui marciapiedi piuttosto che lasciare l’auto nel multipiano.

