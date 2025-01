Parcheggi low cost, Sogaer condannata per l’esproprio 

Il prezzo per l’esproprio non è giusto. La Corte di appello di Cagliari ha condannato la Sogaer a versare un milione e 845.564,72 euro più interessi a Claudia e Alessandro Demuro di Cagliari, che erano i titolari di uno dei due parcheggi privati a basso costo presenti nell’area dell’aeroporto civile di Elmas.

La Sogaer aveva fatto valere l’interesse pubblico (a scapito della proprietà privata) per entrare in possesso dell’area dove aveva programmato di realizzare la nuova torre di controllo in una sorta di Master plan poi di fatto mai attuato.

Il Tar nel 2021 aveva dichiarato legittimo l’esproprio dell’area rigettando il ricorso presentato dalla famiglia Demuro, anche se la Sogaer ha continuato a utilizzarla come spazio per parcheggi a pagamento (non più low cost, anzi, la società attualmente lavora in regime di monopolio nel settore dei posteggi e ha potuto rivedere le tariffe al rialzo) senza realizzare la torre di controllo alla base dell’esproprio.

Il prezzo

Restava la controversia sul quantum . La società di gestione dell’aeroporto di Cagliari aveva in un primo momento riconosciuto agli eredi Demuro la somma di 234mila euro, sostenendo che fosse quello il valore del terreno al prezzo di mercato. Claudia e Alessandro Demuro si sono rivolti gli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa che hanno presentato ricorso davanti alla Corte d’appello di Cagliari, sezione civile.

La sentenza

Nei giorni scorsi la sentenza che ricostruisce l’iter. Il Tribunale aveva nominato un collegio che aveva stabilito un’altra cifra per quei terreni: 1,4 milioni di euro. Il nuovo ricorso della Sogaer (e annesso contro ricorso dei Demuro) ha portato alla sentenza dell’ottobre scorso che ha condannato la società di gestione a versare 1,8 milioni di euro più 30mila di spese legali.

La vicenda avrà un’appendice in Cassazione. Alla Corte Suprema si sono rivolti sia la Sogaer, nel tentativo di ottenere uno sconto, sia i Demuro, rivendicando una cifra superiore, 3,8 milioni di euro, considerando il fatto che su quel terreno era in funzione una florida attività economica, cioè il parcheggio a basso costo con 166 spazi in parte coperti e con annesso autolavaggio.

Un’azienda così interessante e strategica che la Soager l’aveva presa addirittura in affitto: dal 2010 versava alla famiglia Demuro un canone annuo di 175mila euro. Come poteva la Sogaer, hanno sostenuto in giudizio gli avvocati Vignolo e Massa, versare per l’esproprio una cifra molto vicina a quella che pagava annualmente per l’affitto del parcheggio?

L’altra causa

Se la causa tra i Demuro e la Sogaer è già stata definita dalla Corte d’appello di Cagliari ed è in attesa della decisione della Corte Suprema, sta per arrivare a sentenza davanti al Tribunale di Cagliari anche quella analoga portata avanti contro la Sogaer da Francesco Orrù, titolare dell’altro parcheggio low cost espropriato nella zona dello scalo di Elmas, la “autorimessa Italia”, con 452 spazi per auto e altri mezzi.

Anche in questo caso il Tar aveva dichiarato legittimo l’esproprio e la Sogaer aveva riconosciuto a Orrù 236mila euro, solo duemila in più rispetto a quando versato ai Demuro per uno spazio molto meno esteso.Da qui il ricorso. In questo caso il collegio nominato dal Tribunale ha stabilito che la cifra corretta è di 2,6 milioni, mentre Francesco Orrù, sempre tutelato dagli avvocati Vignolo e Massa, ne chiede sei.

Insomma, sulla Sogaer pendono cause potenzialmente da nove milioni di euro più interessi, in base alle richieste degli eredi Demuro e di Francesco Orrù presentate in Cassazione e al Tribunale civile di Cagliari. Per ora l’unica certezza è la prima decisione della Corte d’appello di Cagliari: la Sogaer è stata condannata a pagare 1,8 milioni di euro più interessi e spese legali.

