Parcheggi liberi (la sera) ma vietati 

Si lamentano gli automobilisti: «Soprattutto in centro c’è una carenza di parcheggi e molte strutture comunali ancora chiuse, se si vieta di utilizzare gli stalli anche nelle ore in cui sono liberi è una vergogna». Protestano anche le associazioni dei consumatori: «È una prevaricazione impedire ai cittadini di parcheggiare l’auto quando i posti in teoria potrebbero essere liberi». Il Comune prova a spiegare: «Si tratta di aree di “emergenza” che devono restare a disposizione del servizio in qualunque momento, anche nelle ore serali». Il servizio è quello della corriera ecologica, attivato la primavera scorsa dal Comune con l’obiettivo (riuscito) di liberare le strade dai mastelli delle attività produttive, garantendo una maggiore pulizia e un maggior decoro. I parcheggi, oltre una cinquantina in centro, distribuiti su 21 fermate, sono quelli delimitati dai dissuasori di gomma che da mesi sono comparsi a Stampace, a Castello, in Marina, a Villanova: tutti off limits h24 per gli automobilisti.

L’accusa

Quando è partito il nuovo servizio comunale di raccolta rifiuti dei ristoranti e locali l’amministrazione aveva tracciato gli stalli con una segnaletica sull’asfalto corredata da cartelli di divieto di sosta. Poi, di fronte al mancato rispetto dei divieti da parte di alcuni automobilisti, che avevano causato l’interruzione del servizio per l’indisponibilità delle aree di sosta nelle ore in cui era programmata la fermata della corriera ecologica, l’amministrazione ha deciso di delimitare le aree con quai dissuasori. «È corretto vietare la sosta e applicare sanzioni a chi non rispetta il divieto nelle ore in cui il servizio è attivo», cioè tra le 8 e le 19, dice Giuliano Frau, presidente regionale di Adoc. «Ma impedire di utilizzare quei parcheggi negli altri orari è una forma di punizione contro gli automobilisti che limita la libertà delle persone che pagano regolarmente le tasse di decidere se spostarsi in città con l’auto privata o i mezzi pubblici. Senza considerare», aggiunge, «che quei dissuasori sono pure pericolosi per moto, bici e monopattini nell’eventualità in cui qualcuno ci vada a sbattere».

La replica

La domanda, quindi, è: perché non consentire l’utilizzo di quei parcheggi almeno durante la notte? Risponde l’assessore all’Igiene del Suolo Alessandro Guarracino: «Quello della corriera ecologia è un servizio integrato e le aree riservate dove vige il divieto di sosta h24 occorrono per le macchine dello spazzamento, del lavaggio strade o anche solo quando occorre implementare il servizio della corriera in base alle necessità che non sarebbe possibile organizzare con aree aperte anche solo in alcune fasce orarie. Aree che devono essere nella disponibilità dell’amministrazione per qualunque esigenza», ribadisce l’assessore. Che aggiunge: «Se l’amministrazione consentisse alle auto di parcheggiare nelle fasce orarie libere, quelle aree non sarebbero più gestibili. Nel senso che ci ritroveremo», magari per un senso di confusione più che di mancato rispetto delle regole, «ad avere quegli spazi occupati dalle auto anche nelle ore in cui sono programmate le fermate della corriere ecologica. E da qui all’intervento del carro-attrezzi passerebbe del tempo prezioso che ostacolerebbe il passaggio delle corriere che hanno orari e tempi scanditi per ciascuna zona, creando un disservizio gravissimo».

«Insomma», dice ancora l’assessore Guarracino, «non sarebbe una scelta di buonsenso, anche perché l’esperienza fatta nei primi tempi dall’attivazione del servizio ha dato questa risposta: quando le aree erano delimitate solo da una segnaletica e cartelli di divieto, le auto parcheggiavano. Abbiamo dovuto sistemare i dissuasori per non fare parcheggiare più. Ma questa decisione», conclude, «non è stata presa con leggerezza, ma è il frutto di una riflessione che non può non tenere conto delle esigenze di un sistema fondamentale come quello della corriere ecologica».

