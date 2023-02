Parcheggi, la città si dipinge di rosa  

Sono stati ripristinati i due parcheggi riservati ai disabili e un terzo dedicato alle donne incinte che erano stati eliminati in via San Lorenzo per far posto alle colonnine di ricarica per le auto elettriche. Le strisce gialle sono state tracciate a pochi metri di distanza da dove erano prima. «Vari sopralluoghi sono stati fatti mentre erano in corso i lavori per gli stalli delle auto elettriche», spiega Saverio De Roma, consigliere di maggioranza e presidente della Commissione Viabilità e Traffico. «È stata una priorità tracciarli, con regolare ordinanza – dice - Dovevano essere ripristinati subito dopo aver fatto quelli per le auto elettriche, ma per via del maltempo, i lavori sono stati fatti una settimana dopo; Con le piogge, infatti, la tinta non poteva essere posata». De Roma bolla come “isteriche” le polemiche seguite all’eliminazione dei due parcheggi di via San Lorenzo: «Chi ha alzato un polverone non ha capito tutto il lavoro che c’era dietro questo intervento».

La mappa

Oltre a quelli di via San Lorenzo e di altre vie, sono stati realizzati ulteriori 15 stalli rosa. Si trovano in via Boezio, nei parcheggi del cimitero in via Giulio Cesare, in piazza Serri, via del Redentore angolo via Virgilio, via Giulio Cesare angolo via Sant'Ilario, via dell’Argine, via Marconi, via Decio Mure, via Caracalla angolo via Capo Sandalo, via Cesare Cabras angolo via San Silvestro, via Giuseppe Zuddas e via Riu Mortu altezza traversa Paluna. Si è scelto di realizzarli in quei punti perché in prossimità di scuole, parchi e servizi pubblici essenziali. «L’ordinanza del sindaco istituisce altri 15 parcheggi rosa realizzati accedendo a un finanziamento ministeriale – prosegue De Roma - Sono stati tracciati conformemente al codice della strada, modificato nel settembre 2021, al fine di prevedere una regolamentazione, che prima era assente».

La svolta

In precedenza ci si affidava solo al buon senso dei cittadini, i quali potevano, ma non erano obbligati, lasciare il posto libero alla donna incinta o madre di un bambino di età non superiore ai due anni, purché munita di pass. La regolamentazione degli stalli rosa, invece, d’ora in poi comporterà la verifica della regolarità dell’occupazione del parcheggio e multe da 42 a 173 euro per coloro che non ne hanno diritto. «Da presidente della Commissione Viabilità e traffico, posso dire che è un importante obiettivo essere attenti a tutte le problematiche ed esigenze della città».