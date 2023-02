«Parcheggi  irraggiungibili» 

«Come si può arrivare agevolmente sulla spiaggia di Piscadeddus dal momento che in seguito ad una ripiantumazione è stato alterato lo stato dei luoghi e l’area di sosta non è più raggiungibile?». A chiederlo con una nota scritta indirizzata al commissario straordinario Remo Ortu sono i tre ex consiglieri di maggioranza Maurizio Marci, Carlo Fadda e Raffaele Lallai (confluiti, in vista delle elezioni, nel gruppo “Noi Siamo Villasimius)”: “«’è stata una ripiantumazione dell’area adiacente alle strada provinciale 17 – sottolineano – che di fatto ha alterato il suolo non consentendo la sosta delle auto», con la conseguente impossibilità di raggiungere il tratto di arenile.

I tre ex consiglieri aggiungono che «nelle previsioni definite dal piano di utilizzo dei litorali l’area risulta essere individuata per la collocazione di servizi pubblici e per la sosta degli autoveicoli». Da qui la richiesta al commissario «di definire una nuova area di sosta affinché si salvaguardi il fondamentale interesse pubblico della libera fruizione delle spiagge” e anche quella di chiarire “se i lavori siano stati eseguiti a seguiti delle necessarie autorizzazioni».

Il commissario mette in chiaro che i lavori sono stati regolarmente autorizzati come risulta da provvedimento Suape: «Con i tre ex consiglieri – aggiunge Ortu – c’era già stato un confronto, prima che inviassero la nota scritta. L’area è privata ed è tutto regolare, al momento sono in corso delle interlocuzioni con la proprietà per trovare delle soluzioni. Sono certo che le troveremo».

