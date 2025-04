Parcheggi in ospedale, ecco i soldi 

Quale sia la portata dell’emergenza lo dice la lunghissima fila di auto in sosta che dall’ospedale scende verso la circonvallazione. Pazienti e familiari costretti a parcheggiare a distanze considerevoli dalle strutture. Il numero degli utenti (e delle auto) tra l'ospedale e la Casa della salute è aumentato in maniera decisa negli ultimi tre anni. Per lenire il problema la finanziaria regionale varata di recente ha stanziato 100 mila euro.

Le risorse

L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi per voce del consigliere regionale Pd Salvatore Corrias. «Dentro la Finanziaria ci sono le risorse necessarie a rispondere alle attese della Sardegna, con un attenzione precipua alle attese dei territori. Tra queste lo stanziamento di risorse a favore della Asl per l’acquisizione delle aree prospicienti il presidio ospedaliero di Lanusei da adibirsi a parcheggio».

Le reazioni

Dalla direzione Asl grande soddisfazione: «Un atto positivo e di attenzione da parte dell’amministrazione regionale – dice il direttore generale Andrea Marras – nei confronti di questa Asl la quale procederà in tempi ragionevoli ad attivare il percorso necessario a realizzare i parcheggi». Il sindaco di Lanusei Davide Burchi è ottimista: «Ultimamente c’è più afflusso in ospedale e nel poliambulatorio, più utenti e più auto. Nuovi parcheggi sono indispensabili e urgenti per cui 100 mila euro non risolvono ma aiutano in maniera considerevole». Altro contributo decisivo nell’ottica di risolvere i problemi legati agli stalli di sosta potrebbe arrivare dallo spostamento definitivo del deposito Arst. A questo punto il presidio ospedaliero di Lanusei potrebbe respirare.

